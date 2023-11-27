Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, iktidar ve muhalefeti eleştirdi

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, iktidarın ve muhalefetin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeki söylemlerini eleştirdi. Mutlu, her iki tarafın da kadına şiddeti önlemede başarısız olduğunu belirtti.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu hem iktidarın hem de muhalefetin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'ndeki söylemlerini eleştirdi. İktidarın da muhalefetin de görevini yapmadığını belirten Mutlu," İktidar, kadına şiddeti önlemiyor. Muhalefet ise kış uykusunda... İki taraf da sınıfta kaldı. Eyvah ki ne eyvah. Biz bunlara mı kaldık" dedi.

Teoman Mutlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Türkiye'deki iktidarın ve ana muhalefet olmak üzere tüm muhalefetin sınıfta kaldığını savundu. Tüm partilerin ülkenin sorunlarıyla değil de kendi menfaatleriyle ilgilendiğini öne süren Mutlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İktidar, kadına şiddeti önlemiyor. Muhalefet ise kış uykusunda. 25 Kasım, tüm dünyada kadına şiddeti önleme ve mücadele günüydü. Dikkatle izledik; anlı şanlı muhalefet ne diyecek, iktidar ne yapacak ne diye. Maalesef iki taraf da sınıfta kaldı. İktidar, kadına destek vereceğine yeni bir köstebek getirdi. Tacizde, şiddette bugüne kadar kadının beyanı yeterliydi. Hemen uzaklaştırma veriliyordu. Kadınlardan büyük miktarda oy alan iktidar, bunu unuttu. Yeni bir düzenleme getirdi. 'Kadının beyanı yetmez, delil getirsin' dedi. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl adalettir? Evde dört duvar arasında olan bir hadisede veya ıssız bir sokakta, köyde, dağ başında şiddette uğrayan bir kadın nereden delil bulacak?

Bu, Türkiye gerçeklerine uyar mı? Bu düzenleme, dolaylı yoldan kadını savunmasız ve çaresiz bırakmak değil midir? Kadın delil gösteremezse iki eli böğründe mi kalacak? 'Devletim böyle düşünmüş' deyip öldürülmesini mi bekleyecek? Bu düzenleme yanlıştır. Peki iktidarı denetleme görevi olan muhalefet ne yapıyor? Gölge kabine, oturma grevi falan bunlar boş işler. Bu kararname için ne yapacak? Kadına şiddeti dünya 25 Kasım'da masaya yatırmış, bizim muhalefet dedikodu peşinde. Kimi 'protokol' açıklıyor, kimi 'Paralar nerede' diyor. Eyvah ki eyvah. Biz bunlara mı kaldık Yarabbi?"