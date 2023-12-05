Üye Girişi
Haberler

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP ve İYİ Parti düşman kardeş oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP ve İYİ Parti'nin 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldığını belirterek, düşman kardeş olduklarını söyledi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP ve İYİ Parti, herkes biliyor ki 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldı. Şimdi, düşman kardeş oldu. O halde, hep beraber Cumhur İttifakı'na hayırlı belediyeler diyelim" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin sorunu aciz ve ne yaptığını bilmeyen muhalefettir. Saçma sapan, kimseye güven vermeyen bir masa kurdular. İlkokul çocukları gibi videolar çektiler. Sonuçta altın tepside Cumhur İttifakı'na iktidarı ikram ettiler. 11 büyükşehir belediyesi ittifak ile alındı. Muhalefetin çocukça davranışları halka asla güven vermeyince, 70-80 yaşındaki sözüm ona liderler müsamere yapar gibi videolar çekince, bu patinaj yapan iktidar seçim kazandı. Geçen geçti, bugüne gelelim. CHP ve İYİ Parti, herkes biliyor ki 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldılar. Şimdi, düşman kardeş oldu. O halde, hep beraber Cumhur İttifakı'na hayırlı belediyeler diyelim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir? TikTok kapanacak mı? TikTok Türkiye'de yasaklanacak mı? CANLI ALTIN FİYATLARI 5 ARALIK | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! Android deprem uyarı sistemi nasıl yapılır, açılır? Google deprem uyarı sistemi nasıl aktif edilir? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak, hangi memur ne kadar maaş alacak? Zamlı memur ve emekli maaş listesi! Dilan Polat yardımcısı Şule sınır dışı edildi mi? Şule neden gözaltına alındı? SÜPER LİG GOL KRALLIĞI TABLOSU 2023-2024 | Süper Lig'de Gol Kralı kim 23-24? Trendyol Süper Lig Gol Krallığı sıralaması! İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Aralık İstanbul deprem oldu mu? MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title