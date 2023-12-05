Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: CHP ve İYİ Parti düşman kardeş oldu

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, CHP ve İYİ Parti'nin 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldığını belirterek, düşman kardeş olduklarını söyledi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "CHP ve İYİ Parti, herkes biliyor ki 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldı. Şimdi, düşman kardeş oldu. O halde, hep beraber Cumhur İttifakı'na hayırlı belediyeler diyelim" dedi.

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin sorunu aciz ve ne yaptığını bilmeyen muhalefettir. Saçma sapan, kimseye güven vermeyen bir masa kurdular. İlkokul çocukları gibi videolar çektiler. Sonuçta altın tepside Cumhur İttifakı'na iktidarı ikram ettiler. 11 büyükşehir belediyesi ittifak ile alındı. Muhalefetin çocukça davranışları halka asla güven vermeyince, 70-80 yaşındaki sözüm ona liderler müsamere yapar gibi videolar çekince, bu patinaj yapan iktidar seçim kazandı. Geçen geçti, bugüne gelelim. CHP ve İYİ Parti, herkes biliyor ki 11 büyükşehir belediyesini ittifak ile aldılar. Şimdi, düşman kardeş oldu. O halde, hep beraber Cumhur İttifakı'na hayırlı belediyeler diyelim" ifadelerini kullandı.