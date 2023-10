Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Batı, Filistin'in yıkılmasına göz yummaktadır

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, " İsrail'in işgale son vermesini talep eden herkesin mücadele etmesi gerekmektedir. Ancak Almanya, Fransa ve ABD'nin uydusu olan Batı, Filistin'in yıkılmasına göz yummaktadır. ABD ise her zamanki hoyratlığıyla İsrail'i desteklemektedir" dedi.

Yerli ve Milli Parti, 28 Temmuz 2023 tarihinde kuruluşunu tamamladıktan sonra Tekirdağ'da il başkanlığı açılışını gerçekleştirdi. Kentte bir otelde düzenlenen açılışta konuşan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, partinin Şanlıurfa açılışını gerçekleştirdiklerini ve Hz. İbrahim'in ruhunu hissettiklerini, Trakya'da Mustafa Kemal'in ruhunu hissettiklerini ifade etti. Türk tarihindeki şahsiyetlerin hepsinin kendileri için değerli olduğunu söyleyen Mutlu, Türkiye'nin iyi yönetilmediğini ve seçimlerin kazanıldığı ancak vatandaşın her zaman kaybettiği bir dönemden geçildiğini ileri sürdü. Muhalefetin eksikliği nedeniyle iktidarın keyfi hareket ettiğini ve muhalefetin hesap soran bir gücünün olmadığını öne süren Kutlu, hukukun üstünlüğünü vurgulayarak, herkesin hakkını alması durumunda ekonominin kendiliğinden düzeleceğini söyledi.

Yerli ve Milli Parti'nin tüm vatandaşlara kapısının açık olduğunu ve Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir ülke olması için çalışacaklarını söyleyen Mutlu, "Bizim kapımız tüm yurttaşlarımıza açıktır, çünkü başka bir Türkiye yoktur. Bu vatan, bayrağımızdır, kanımızdır. Mavi vatanın mavisi, Atatürk'ün masmavi gözleridir. Işığımız Atatürk'tür ve destekçimiz tabi ki Aziz milletimizdir. Dolayısıyla, kendi bebeğimiz gibi gördüğümüz partiyle yola çıktığımızda, özgür bir Türkiye'nin hayalini kurduk. Logomuzdaki kelebek, özgür insanları ve gençliğimizi özgürce yaşayan bir memleketi simgeler" dedi.

'BATI FİLİSTİN'İN YIKILMASINA GÖZ YUMUYOR'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Mutlu, "İsrail, eskiden beri Filistin toprağını ve vatanını işgal etmektedir. Filistin halkı da bu haksızlığa isyan etmektedir. Hamas örgütü de bu sebeple kurulmuştur. İçimizde, vicdanı olan her insanın adalet arayışı içinde olduğunu söylemek gerekir. İsrail'in işgale son vermesini talep eden herkesin mücadele etmesi gerekmektedir. Ancak Almanya, Fransa ve ABD'nin uydusu olan Batı, Filistin'in yıkılmasına göz yummaktadır. ABD ise her zamanki hoyratlığıyla İsrail'i desteklemektedir. Bu durumda sormak gerekmektedir. Bu medeni dediğimiz tek dişi kalmış canavar devletlere adalet nerede? Evrensel hukuk kuralları nerede? Yerli ve Milli Parti olarak, bütün kalbimizle Filistin'e destek veriyoruz. Müslüman olmaları sebebiyle Filistin halkına yapılan zulüm kabul edilemez. Batı'nın Müslümanlığı maalesef gözünü kör etmiştir. Ancak biz güçlü olalım, kimseye muhtaç olmayalım. Biz Türk milleti olarak, bu Batı'ya, bu ABD'ye nasıl güveneceğiz ve nasıl birlikte hareket edeceğiz? Ayıdan post batıdan dost olmaz. Haksızlığa çanak tutanlara yazıklar olsun ve lanet olsun. Filistinli vatandaşlarına yapılan bu zulmün bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Bir gün Filistin bir yerde özgür olacak ve buna destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Bunu da buradan söylemek istiyorum" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik çağrısı yapan Teoman Mutlu, "Bizi başarıya götürecek olan rabbimizdir. Bizi hiç kimse durduramayacak, hep birlikte ilerleyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Bizi bilmeyenler yolumuzdan gitsin. Bizi tanıyanlara selam olsun" dedi.