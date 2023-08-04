Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Amerika'ya ziyarette bulundu

Yerli ve Milli Parti'nin (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulundu. Beyaz Saray ve Washington Belediye Başkan Yardımcısı ile görüşmeler gerçekleştiren Mutlu, dostluk havasında geçen ziyaretler hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kurulan Yerli ve Milli Parti'nin (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi.

İlk ziyaretini Beyaz Saray'a yapan YMP Genel Başkanı Mutlu, Beyaz Saray Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kelly O'Donnell'la bir araya geldi. Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Mutlu, "Bugün de aynı anlayışla sınırlarımız içinde ve dışında yoğun bir mücadele veriyoruz. İki ülkenin siyasetinde ciddi anlamda felsefi farklar olmasına rağmen, ağırlıklı olarak bölge siyaseti gibi ortak noktalar üzerine konuştuk ve potansiyel müzakerelere zemin hazırladık" dedi.

Washington Belediye Başkan Yardımcısı Eugene Knlow ile de görüşen Teoman Mutlu, ziyaretlerin dostluk havasında geçtiğini söyledi. - WASHINGTON