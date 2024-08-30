Üye Girişi
Haberler

Yerli ve Milli Parti, Devlet Planlama Teşkilatını Güçlendirecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, devlet planlama teşkilatını daha güçlü ve donanımlı olarak kuracaklarını açıkladı. Bu sayede her yıl yayınlanan senelik plan ile yatırımların nerede yapılacağı ve çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.

YERLİ ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Yerli ve Milli Parti olarak devlet planlama teşkilatını daha güçlü ve donanımlı olarak kuracağız. Böylece her yıl yayınlanan senelik plan ile kim nerede ne yatırım yapacak, çiftçi ne ekerse ihtiyacı karşılar öğrenmiş olacak" dedi.

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Mutlu, burada yaptığı açıklamada, tarımın kalkındırılması gerektiğini söyleyerek "Çiftçi nereye, ne ekeceğini bilemedi. Bir yıl herkes karpuz ekti. Fiyatlar düştü, çiftçi battı. İkinci yıl çiftçi karpuzu hiç ekmedi, fiyatlar uçtu. Bu sefer enflasyon patladı. Bu bir örnek, bunun gibi binlerce örnek verebiliriz. Planlamasız devlet olur mu? Yerli ve Milli Parti olarak gelir gelmez, devlet planlama teşkilatını daha güçlü ve donanımlı olarak kuracağız. Böylece her yıl yayınlanan senelik plan ile kim nerede ne yatırım yapacak, çiftçi ne ekerse ihtiyacı karşılar öğrenmiş olacak. Bankalarda bu planlama içinde kalan girişimcilere kolay ve ucuz kredi verecek. Ekonomi böyle düzelir. Ülke plan programla yönetilir. Demokrasi kargaşayı kaosu kaldırmaz. Demokrasi kurallar rejimidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Ekonomi Tarım Politika Ekonomi Güncel Haberler

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi

 Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

 Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi

Cumadan çıkan İmamoğlu'nun hutbe isyanı! Diyanet İşleri Başkanı'na verip veriştirdi
Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor

Uçsuz bucaksız arazinin ortasına yapmışlar! Türkiye'de bu üniversiteyi tercih edenler kara kara düşünüyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Başakşehir'in Konferans Ligi rakipleri kimler oldu? 31 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Terazi, Akrep, Balık burcu yorumu! 31 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Elfsorg hangi ülkenin, nerenin takımı?Elfsborg, İsveç'in profesyonelhangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Tottenham hangi ülkenin, nerenin takımı? Tottenham hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Maccabi Tel Aviv İsrail takımı mı, Maccabi Tel Aviv hangi ülkenin, nerenin takımı?Maccabi Tel Aviv hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim? RF SFC hangi ülkenin, nerenin takımı? RFS FC hangi ligde oynuyor, ligde kaçıncı, oyuncuları kim, Transfermarkt değeri ne kadar? Beşiktaş Twente maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Twente maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Athletic Club maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Athletic Club maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Bodo Glimt maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Lyon maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Lyon maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Malmö maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
title