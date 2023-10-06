Yerinde Dönüşüm Kampanyasında Hibe ve Kredi Miktarları Artırıldı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık" dedi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yerinde Dönüşüm' kampanyası kapsamında verilecek hibe ve kredi miktarlarını artırdıklarını belirterek, "Konutlar için 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin TL hibe, 1 milyon TL kredi, iş yerleri için 400 bin TL hibe, 400 bin TL kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerine dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.