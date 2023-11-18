Yerel Seçimler Öncesi Yeni Kurulan Partiler Yükselişte

Medya Net Haber, yerel seçimler öncesinde vatandaşın nabzını tutmak için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Ankete göre, Yerli ve Milli Parti en yüksek büyüme yüzdesine sahip parti olarak öne çıkıyor.

Medya Net Haber, yerel seçimler öncesinde vatandaşın nabzını tutmak için yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Medya Net Haber, gelecek mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde vatandaşın nabzını tuttu. Medya Net Haber, bu amaçla yaptığı anket çalışmasının sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Medya Net Haber'den bugün yapılan açıklamada, ankete ilişkin şunlar kaydedildi:

"Medya Net Haber olarak, vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, yeni kurulan partilerin genel durumu hakkında yaptığımız anket çalışmalarına göre yükselişini sürdüren partilerin isimleri dikkat çekti.

"YENİ KURULAN PARTİLER YÜKSELİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR"

Türkiye genelinde hızlı teşkilatlanmasıyla 30 ilde örgütlenmesini tamamlayan ve çok hızlı bir büyüme sergileyen, genel başkanlığını Teoman Mutlu'nun yaptığı Yerli ve Milli Parti, en yüksek büyüme yüzdesine sahip parti olarak boy göstermekte.

Genel seçimlerde kıyasıya yarışa girmiş olan partiler içerisinde Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Zafer Partisi ve DEVA Partisi de yapılan anket sonuçlarında büyümeye devam eden yeni kurulmuş partiler arasında öne çıkmakta."

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