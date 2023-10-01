Yerel Seçimler 31 Mart'ta Yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak.

Yerel Seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek. - ANKARA