Yerel Seçim Öncesi Dezenformasyon Sorunu Gündemde

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçim öncesi siyasi partiler ittifak siyasetindeki konumlarını ve adaylarını ilan etmeye başladı. Seçim yarışının başladığını belirten Siyasal İletişimci Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, dezenformasyon sorununa dikkat çekerek açıklamada bulundu. Öztürk, "Çarpıtılmış, maksatlı olarak yayılan yanlış bilgi seçim kampanyalarının geleceğini tayin edebiliyor. Halkın temsilcilerini seçtiği seçim dönemlerinde dezenformasyon demokrasiye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin gerçekleşmesine az bir zaman kala Siyasal İletişimci Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, dezenformasyonla ilgili konuştu. Gündemi seçim yarışının belirleyeceğini ifade eden Öztürk, "Ancak bu aynı zamanda kampanya dönemini etkileyen dezenformasyon sorununu da beraberinde getiriyor. Seçim yarışının başlamış olması gündemi şekillendirebilen ve seçmenin duygularını manipüle ederek seçim sonucunu etkileyebilen dezenformasyon sorununa dikkat vermeyi gerektiriyor" dedi.

"Algı yönetmek gibi gerekçelerle dezenformasyona yaygın biçimde başvuruluyor"

Seçim kampanyalarında adayları zafere götüren en önemli noktanın seçmenin duygularına seslenen kampanyalar olduğunu söyleyen Öztürk, "Dolayısıyla duygulara seslenebilmesi seçmen kararı üzerinde oldukça etkili. Daha fazla tıklanmak, takipçi kazanmak, başkalarının duygu ve düşüncelerini etkilemek ve algı yönetmek gibi gerekçelerle dezenformasyona yaygın biçimde başvuruluyor. Bilgi teknolojinin sunduğu imkanlarla oldukça erişilebilir ancak erişimin kolay olması bilginin doğru ya da yanlış olmasını sorgulama ile doğru orantılı değil. Bugün bilgiye erişmenin kolaylığı toplumları kasıtlı olarak yalan, yanlış ve hatta çarpıtılmış bilgi ile çerçevelenmiş haberlere maruz bırakıyor" şeklinde konuştu.

"Dezenformasyonun gölgesi demokrasiye zarar veriyor"

"Bilgi kasıtlı olarak çarpıtılarak ya da yanlış bilgi paylaşılarak kitlelerin karar alma süreçleri manipüle ediliyor" diyen Öztürk, "Çarpıtılmış, maksatlı olarak yayılan yanlış bilgi seçim kampanyalarının geleceğini tayin edebiliyor. Halkın temsilcilerini seçtiği seçim dönemlerinde dezenformasyonun gölgesi demokrasiye zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

"Seçim güvenliği ile ilgili şüphe oluşturmak için"

Dezenformasyon sorununun 2023 Mayıs Seçimleri döneminde gündemde olduğunu hatırlatan Öztürk, "Örneğin, 14 Mayıs Seçim sonucu açıklandıktan sonra sosyal ağlarda Pendik'te bir çöp kutusunda yırtık kimlikler bulunduğu haberi paylaşıldı. Oysa yapılan incelemede bulunan kimliklerin bölgedeki bir eczanede vatandaşların bıraktıkları kimliklerin imha edilmesi sonrası çekildiği tespit edildi. Bu ve benzeri gerçeğin çarpıtıldığı haberlerin sosyal medya da yer bulması, seçim güvenliği ile ilgili şüphe uyandırmak içindi" dedi.

Genel seçimlerde yaşanan yanlış bilgi sorununa, 2024 yerel seçimlerinde de adayların odaklanması gerektiğini söyleyen Doğuş Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. İlknur Doğu Öztürk, "Adayların, bürokratların ve seçmenin sosyal medyada maruz kaldıkları bilgiyi teyit etmesi, kaynağına, hangi kitle iletişim kanalı ile dolaşıma sokulduğuna dikkat etmesi önemli" diye konuştu. - İSTANBUL