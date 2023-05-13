Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçenin kırsal mahallelerinden Değirmençay ve Karahacılı'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Özyiğit, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ilçenin kırsal mahallelerinden Değirmençay ve Karahacılı'yı ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiren Başkan Özyiğit, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini de dinledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, vatandaşların hizmetler hakkındaki görüşlerini almak ve taleplerini dinlemek amacıyla düzenli olarak yaptığı kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Yenişehir'in tüm mahallelerini kapsayan eşitlikçi bir belediye hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Abdullah Özyiğit, "Sorunlarınızı dinlemek, taleplerinizi yerine getirmek ve sizlerle birlikte yaşam kalitemizi yükseltmek için buradayız. Sizlerle birlikte Yenişehir'i daha da güzelleştirecek ve geliştireceğiz. Tüm mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımıza eşit ve kaliteli hizmet sunmak için tüm imkanlarımızla görevimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarını göz ardı etmeksizin, sürdürülebilir projeler geliştirme gayreti içindeyiz. Bizimle birlikte olduğunuz için sizlere ve muhtarlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Pazar günü yapılacak seçimlerde vatandaşlara sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulunan Başkan Abdullah Özyiğit, "İrademizi sandığa yansıtmamız ve nasıl yönetileceğimize karar vermemiz gerekiyor. Sandıktan çıkan sonucun ülkemize ve kentimize hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki yine baharlar gelecek" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ayrıca 14 Mayıs Anneler Günü nedeniyle kadınlara lavanta hediye ederek, günlerini kutladı.