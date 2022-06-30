Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz: 'Finlandiya ve İsveç ile imzalanan mutabakatın bağlayıcılığı yok'

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtıranın bağlayıcılığının olmadığını savundu.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin önünün açıldığını, bunu yapanın da ABD ve AB ülkeleri olduğunu söyledi.

Dünyada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce karşı çıkar, sonra da 'u' dönüşü yapar" algısı oluştuğunu öne süren Yılmaz, iki ülkenin üyelik sürecinde yaşananları da "tiyatroya" benzetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği sürecindeki tutumunu eleştiren Yılmaz, "Erdoğan muradına erdi. Uzunca süredir ABD Başkanı Biden ile görüşmek için can atıyordu, bunu bir vesile kıldı." dedi.

"Finlandiya ve İsveç ile imzalanan mutabakatın bir bağlayıcılığı yok" iddiasını öne süren Yılmaz, iki ülkenin somut bir kazanç elde ettiği; ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Biden ile görüştüğü için kazandığı" değerlendirmesinde bulundu.