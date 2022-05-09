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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

AA - Koray Kılıç - Politika
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Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz esnaf ziyaretinde bulundu

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

ARDAHAN (AA) - Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Yılmaz, Karasoku Mahallesi'nde yer alan Mısır Çarşısı esnafına ziyarette bulunarak sohbet etti.

Esnafa partisinin vaatlerini anlatan Yılmaz, farklı illerde bu tarz ziyaretler gerçekleştirdiğini belirtti.

AA / Koray Kılıç - Politika

Yenilik Partisi, Milletvekili, Ardahan, Adana, Politika, Haberler

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