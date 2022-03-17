Yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali 23 Nisan'da açılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali 23 Nisan'da açılacak

AA - Mümin Altaş - Politika
 - Güncelleme:
Yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali 23 Nisan'da açılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali'nin 23 Nisan'da açılacağını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenilenen Ankara Toptancı Balık Hali'nin 23 Nisan'da açılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi Ankara Toptancı Hali esnafına verdiği sözü yerine getirmek amacıyla başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Başkentin yaş sebze-meyve ve balık ihtiyacını karşılayan 4 bin metrekarelik alana sahip Ankara Toptancı Hali'nin yıpranan bölümleri yenilenirken, Balık Hali'nin de yıkılarak yeniden inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

Balık Hali, yeni tasarımıyla 14 dükkan ve soğuk hava deposu ile daha modern görünüme kavuşacak.

Çalışmaların yüzde 85'inin tamamlandığı Ankara Toptancı Balık Hali'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılması planlanıyor.

AA / Mümin Altaş - Politika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş, 23 Nisan, Ankara, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title