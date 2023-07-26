Yeniköprü-Yüksekova tünelinde ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniköprü-Yüksekova yolunun uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz ettiğini belirterek, "16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline...

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yeniköprü- Yüksekova yolunun uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz ettiğini belirterek, "16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz" dedi.

Yüksekova-Yeniköprü tünelinin ışık görme töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 21 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulaşım ve iletişim alanında çok büyük ve önemli projeleri yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaparak hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, " Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi; Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. 2003 yılında başlattığımız hamle ile karayolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Yaklaşık 2 trilyon 550 milyar lira yatırım ile aslan payını kara yollarına verdik. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. 2003 yılından bu yana 439 kilometre uzunluğunda 3 bin 770 adet köprüyü,

673 kilometre uzunluğunda 403 adet tüneli tamamlayarak hizmete sunduk. Çok yakında bunlara Yeniköprü- Yüksekova yolu bünyesinde inşa ettiğimiz 3 bin 965 metre uzunluğundaki T-1 tünelimizi de ekleyeceğiz" diye konuştu.

Hakkari'nin ulaşım ve iletişim altyapısına büyük yatırım

Doğu Anadolu Bölgesi'nin İran'a açılan en önemli kapılarından biri olan Hakkari'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 2003 yılından bu yana yaklaşık 23 milyar 250 milyon lira harcama yaptıklarını belirten Uraloğlu, "2003'te Hakkari'de sadece 1 kilometre bölünmüş yol varken, 97 kilometre daha yol yaparak, bölünmüş yol uzunluğunu 98 kilometreye yükselttik. Hakkari'de bitümlü sıcak kaplama yolu yoktu, 154 kilometre BSK kaplama yaptık. Bugün itibariyle de Hakkari sınırları içerisinde çalışmaları devam eden 14 karayolu projemiz bulunuyor. Yeniköprü – Yüksekova yolu projesi de bunların en önemlilerinden biridir. Bilindiği üzere Türkiye ile İran arasındaki ticaret hacmi, gerçekleştirilen ikili anlaşmaların da etkisiyle hızla artmaktadır. Bu nedenle ülkemizi İran'a bağlayan yolların standardının artırılması önem kazanmıştır. Bu çerçevedeki yol kesimlerimiz arasında yer alan ve yoğun ağır taşıt trafiğine hizmet veren Yeniköprü-Yüksekova yolu uluslararası ticaretin gelişmesi için büyük önem arz etmektedir. 16,3 kilometre uzunluğundaki bu proje ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolunu BSK kaplamalı 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getireceğiz" dedi.

Seyahat süresi 25 dakika azalıyor

"Proje bünyesinde ışık görme töreni vesilesiyle bizleri bir araya getiren 3 bin 965 metrelik T-1 ve 4 bin 566 metrelik T-2 tünellerini açacağız" diyen Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"151 metrelik Çığlı Köprüsü, 282 metrelik Dilektaşı-1 ve 227 metrelik Dilektaşı-2 köprülerini de inşa edeceğiz. Böylece projenin tamamlanması ile birlikte mevcut güzergahı 7 kilometre kısaltarak fiziki ve geometrik standartları yükseltmeyi planlıyoruz. Yol güzergahında can ve mal emniyetini artırarak Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indireceğiz. Seyahat süresini 25 dakika azaltırken aynı zamanda akaryakıt ve zamandan büyük tasarruf sağlamayı hedefliyoruz. Zamandan 84,3 milyon TL, akaryakıttan 27,1 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 111,4 milyon TL tasarruf yapacağımızı öngörüyoruz. Bu proje ile yine Yeniköprü-Yüksekova yolunda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimi de bertaraf edilecektir. Heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemler ortadan kaldırılacaktır. Yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunulacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

"Bugün Hakkari için ikinci bir müjdemiz daha var"

Başkale-Güzeldere Tüneli'nde de ışık görme töreni gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bugün Hakkari için ikinci bir müjdemiz daha var. Gün içersinde Van-Hakkari kara yolunda '32 virajlar' olarak bilinen 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'ndeki Başkale-Güzeldere Tüneli'nde de ışık görme töreni gerçekleştireceğiz. Bu tünelimiz de tamamlandığında virajlı yollarıyla özellikle kışın sürücülerin adeta korkulu rüyası olan Güzeldere Geçidi'ni de tarihe gömeceğiz. Bizler yolu medeniyetin simgelerinden biri olarak görüyoruz. Ülkemizin her noktasına ulaştırmayı hedeflediğimiz yol ağımızın kalitesini her geçen gün yükseltiyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve yapımı devam eden tüm projelerimizle sosyo-ekonomik gelişmişliği, şehirler ve bölgeler arasında dengeli bir şekilde inşa ediyoruz. Ülkemize ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle projede emeği geçen ve bu önemli aşamaya getiren işçisinden mühendisine tüm Karayolları Genel Müdürlüğü ve yüklenici firma çalışanlarına teşekkür ediyorum. Tünelimizin en kısa sürede ülkemizin, milletimizin ve bölge halkımızın hizmetine sunulmasını temenni ediyor, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari il merkezine geçti. - HAKKARİ