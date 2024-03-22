Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen Partisi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti yok. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Elazığ'a geldi. Erbakan, burada sırasıyla Karakoçan, Palu ve Kovancılar ilçelerinde SKM ziyaretleri ve miting düzenledi. Bu ilçelerde gerçekleşen programda Erbakan, Kovancılar ilçesinde SKM binası önünde partililere seslendi.

"Önümüzdeki hafta İyi Parti'yi de geride bırakacağız"

Erbakan, "Yeniden Refah Partisinin üye sayısı, 487 bini geçti ve MHP'yi geride bıraktık. Şimdi önümüzde İYİ Parti var. İnşallah 15-20 bin üyeyi daha hallettiğimiz, kaydettiğimiz zaman seçim gelmeden önümüzdeki hafta İYİ Partiyi de geride bırakacağız ve seçimlere Türkiye'nin üye sayısı bakımından 3'üncü büyük siyasi partisi olarak, umudun adresi ve toplanma merkezi olarak artık Yeniden Refah Partimizin gördüğünün çok açık bir ispatıdır. 6 buçuk ayda 260 binden 487'e bine yani bu süreçte yüzde 90 büyüyen başka bir siyasi parti yok. Yeniden Refah Partisi, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir" dedi.

Elazığ'dan ayrılan Erbakan ve beraberindekilerin daha sonra Malatya'ya geçerek buradaki programlara katılacağı bildirildi. - ELAZIĞ