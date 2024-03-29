Yeniden Refah Partisi Seçim Öncesi Asılsız Haberlere Cevap Verdi

-Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin yaptığı yazılı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi olarak seçim öncesi ortaya konulmaya çalışılan her türlü asılsız prefabrik haberlerin en güzel cevabının sandıkta verileceğini bir kez daha ifade ediyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Bekin, seçim öncesinde fabrikasyon haberlerle olumsuz olgu oluşturmaya çalışıldığını ifade ederek, "Bazı çevrelerin kronik söz dalaşı, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı ve ötekileştirici retorikle tek taraflı saldırı başlatmaları ve bu fütursuz saldırılar karşısında cevap hakkıyla ilgili medya kuruluşlarında otosansür uygulanması Türkiye'de siyasetin çekim merkezinin Yeniden Refah ve gelecekteki en büyük cumhurbaşkanı alternatif adayının da Fatih Erbakan olduğunu ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Medyanın bütün partilere eşit bir şekilde yaklaşmadığını öne süren Bekin, "Havuz medyasının seçim öncesi büyük telaşla kışkırtıcı politikalar ortaya koymak suretiyle özellikle İstanbul üzerinden Yeniden Refah Partisi'ni 31 Mart 2024 seçim başarısızlığının odak noktası olarak imlemeye çalışmaları gerçeklerden uzak dar bakış açısının bir göstergesi niteliğindedir. Şu bir gerçektir ki Yeniden Refah Partisi'nin gücünü kırabilmek adına çeşit çeşit yöntemlere başvurulması ve en son gelinen noktada kendilerini Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinde fetva makamı olarak görenlerin açıklamaları gelinen vahim durumun göstergesi niteliğindedir. Yeniden Refah Partisi'ne verilecek oyları fetva konusu yapan ve bu konuda fikir ihdas edenler konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı makamının nasıl bir tavır alacağı doğrusu merak konusudur" açıklamasında bulundu.

Seçim öncesinde belirli kamu kurum ve kuruluşlarının tarafsız olması gerektiğini ifade eden Bekin, "Seçim öncesi tarafsız olması gereken bazı kamu kuruluşlarındaki yöneticilerin, yetki sınırlarını aşarak siyasiler ve onlara destek veren bazı çevreler üzerinde baskı kurmakta olduklarına dair iddialar vahim bir durumu ortaya koymaktadır" diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisi olarak nezaket ve zarafet ölçüleri içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz"

Bekin, Yeniden Refah Partisi olarak, siyasetin imajını olumsuz yönde etkileyen yaklaşımlardan uzak durduklarını sözlerine ekleyerek, "Yeniden Refah Partisi olarak nezaket ve zarafet ölçüleri içerisinde yeni bir anlayışla hareket etmeye devam edeceğiz. Bu bağlamda, seçim öncesi ortaya konulmaya çalışılan her türlü asılsız prefabrik haberlerin en güzel cevabının sandıkta verileceğini bir kez daha ifade eder, 31 Mart 2024 seçimlerinin milletimizin sağduyusu ile en güzel şekilde sonuçlanacağını ifade eder, tüm adaylara başarılar dileriz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA