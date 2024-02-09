Yeniden Refah Partisi Seçim Beyannamesi Yarın Açıklanacak

Yeniden Refah Partisi, yerel seçim çalışmaları kapsamında seçim beyannamesini yarın açıklayacak. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'ın açıklayacağı beyannamede 'Ahlaklı Belediyecilik' vurgusu yapılacağı belirtildi.

Yeniden Refah Partisi'nin seçim beyannamesi 22 başlık ve 100 maddeden oluşacak. Çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar ve engelliler için ayrı başlıkların olduğu beyannamede 'uyuşturucu ve LGBT ile mücadele', 'sokak köpekleri sorunu' gibi hususlara da değinilecek. Beyannamede 'kentsel dönüşüm', 'yoksullukla mücadele', 'nepotizm' ve 'şeffaf belediyecilik' gibi konulara da özel olarak yer verileceği belirtildi.

Ayrıca beyannamede 'yeşil şehirler', 'kentlerde kreş hizmetleri', 'sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım araçları', 'orman parkları', 'e-spor' ve 'drift pistleri' gibi vaatler de yer alacak.

Yarın Ankara Atatürk Spor Salonu'nda saat 11: 00'de başlayacak programda başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm il belediye başkan adayları da duyurulacak.