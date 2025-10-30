Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden Sudan Çağrısı

Doğan Bekin, Sudan'daki sivil saldırılar konusunda uluslararası camiaya seslenerek, Türkiye'nin öncülüğünde somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Sudan'daki iç savaşı ve Hızlı Destek Güçleri'nin etnik temizlik uygulamalarını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Sudan'da sivillere karşı yapılan saldırılara dünyanın suskun kaldığını dile getirerek, "Başta Türkiye olmak üzere uluslararası camianın Sudan konusunda somut adımlar atması gerekiyor." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sudan'da iktidardaki Ömer el-Beşir'in 2019 yılında devrilmesinden sonra yönetimi ele geçiren Sudan Silahlı Kuvvetleri ile Hızlı Destek Güçleri arasındaki anlaşmazlığın Sudan'ın 15 Nisan 2023'te iç savaşa sürüklenmesine neden olduğunu anımsattı.

Sudan'da paramiliter Hızlı Destek Güçleri'nin soykırım ve etnik temizliğe hız verdiğini belirten Bekin, katliamların onarılması güç yaralar meydana getirdiğini ifade etti.

Uluslararası güçlerin Sudan'ın yeraltı ve üstü zenginliklerinden pay alabilmek amacıyla iç çatışmalara taraf olmasının Sudan'daki krizi daha da içinden çıkılmaz bir hal almasına sebep olduğunu belirten Bekin, şunları kaydetti:

"Sudan'da yaşanan bu vahşete karşı tüm dünyanın suskun kalması ibretle izlenecek bir durumdur. Birçok insanın vahşice katledilmesine seyirci kalan uluslararası camianın aynen Gazze'de yaşanan vahşet ve soykırım gibi buraya da ne yazık ki gerekli ihtimamı göstermediğini görüyoruz. Başta Türkiye olmak üzere uluslararası camianın Sudan konusunda somut adımlar atması gerekiyor."

