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Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Eden Siyasi Figürlere Tepki

Yeniden Refah Partisi'nden İstifa Eden Siyasi Figürlere Tepki
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Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Yalçın Eldoğan, partiden istifa eden belediye başkanları ve milletvekillerine yönelik yaptığı basın açıklamasında, bu durumun seçmen ve partisine saygısızlık olduğunu belirtti. Eldoğan, siyasi partiler kanununda değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak, istifa edenlerin bağımsız siyaset yapabilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Yalçın Eldoğan, partiden istifa eden belediye başkanları ve milletvekilleri hakkında basın açıklaması yaptı.

Eldoğan açıklamasında, "Üyesi olduğu partisi tarafından aday gösterilerek seçime girmiş ve kazanmış, bir süre sonra çeşitli bahaneler göstererek istifa etmiş belediye başkanları ve milletvekillerinin daha sonra başka partilere giderek siyaset yapması hem onu aday göstermiş partisine hem de seçimde oy vermiş seçmene büyük saygısızlık olarak düşünüyorum. Son zamanlarda bizim partimizden seçilmiş bazı belediye başkanlarımızın istifalarını büyük bir şaşkınlıkla takip ediyoruz. Siyasi partiler kanununda bu konu ile ilgili bir değişiklik yapmaya ivedi olarak ihtiyacımız var. İstifa etmiş belediye başkanları ve milletvekilleri bağımsız olarak siyasi hayatlarına devam etmeli, başka partilere geçişlerin önü kesilmeli ve bir daha aday olacaksa kesinlikle bağımsız olmak kaydı ile aday olabilmelidir. Bu alınacak karar halk nazarında istifa eden seçilmiş siyaset yapan arkadaşlarımızı şaibe altında kalmalarının önünü kesecektir. Seçilmiş başkanların istifaları ve başka partilere transferlerinin seçmen nazarında kesinlikle karşılığı olmadığını görüyoruz. Yeniden Refah Partisi iktidarında her alan da adalet ve adil bir yönetim anlayışı ile bu ülkenin tüm sorunlarını çözeceğiz. liyakatli kadrolara sahibiz ve hazırız. İman varsa imkan da var diyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Yerel Yönetim Politika 3-sayfa Siyaset Hukuk Refah

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