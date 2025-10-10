Yeniden Refah Partisi'nden Gazze'deki Duruma Dikkat Çekildi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " Gazze'de katliamın durması son derece önemlidir. Bunun kalıcı olması en büyük temennimizdir." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin sürekliliğinin "hukuk ve kural tanımaz" İsrail'in bundan sonraki tutumunun belirleyeceğini söyledi.

Gazze'deki soykırımın iki yıl devam etmesinde eski ve mevcut ABD başkanları Joe Biden ve Donald Trump'ın da en az İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kadar etkisi olduğunu dile getiren Bekin, Gazze'de "barışa yönelik atılan son adımda" Trump ve Netanyahu'nun müşterek diplomatik manevralarının görüldüğünü belirtti.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 2015-2024 yılları arasında aldığı 170'den fazla kararın hiçbirine uymadığını anımsatan Bekin, şunları kaydetti:

"Kuzuların Sessizliği'nde seri katil olarak yaptığı katliamları sıradanlaştıran Buffalo Bill'in hastalıklı zihninin birer versiyonu olan bazı liderlerin ünlü Jamaikalı şarkıcı Bob Marley'in veciz sözünde ifadesini bulan 'Suçluların tüm kuralları koyduğu bir dünyada asla adaleti bulamazsın.' retoriğinden anlaşılacağı üzere, Gazze'de kuralları koymaya çalışan soykırımcıların nasıl bir adalet tesis edeceklerini zaman gösterecektir. Her şeye rağmen, Gazze'de katliamın durması son derece önemlidir. Bunun kalıcı olması en büyük temennimizdir."