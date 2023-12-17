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Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın görüşmesinde ele alınan konulara ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kılıç, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın 12 Aralık Salı AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirdikleri görüşmelere ilişkin bazı haberler yapıldığını belirtti.

"Görüşmeye dair taraflarca yapılmamış açıklamalara dayandırılan haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullanan Kılıç, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bazı büyükşehir belediyelerini istediği, bazı belediye iştiraklerinin yönetiminin seçim sonrasında partimize verilmesini talep ettiği yönündeki iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Partimizi yıpratma amacı taşıdığını düşündüğümüz bu haber ve yorumları tümüyle reddediyoruz."

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Fatih Erbakan Refah Partisi Haberler

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