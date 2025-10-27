Haberler

Yeniden Refah Partisi'nden Deniz Yetki Alanları Anlaşmasına Tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, GKRY ile Lübnan arasındaki Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'nın onaylanmaması için gerekli girişimlerin yapılmasını talep etti. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik politikalarını eleştiren Bekin, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları üzerindeki baskılara dikkat çekti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Lübnan arasındaki Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'na tepki göstererek, söz konusu anlaşmanın Lübnan Parlamentosunca kabul edilmesinin önlenmesini istedi.

Bekin, Meclis'teki basın toplantısında, GKRY ile Lübnan arasındaki "Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması"nın Lübnan Bakanlar Kurulunca imza altına alındığını belirtti.

Söz konusu anlaşmanın Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanması durumunda yürürlüğe gireceğini ifade eden Bekin, "Hükümet yetkililerinin bir an önce Lübnan nezdinde gerekli girişimleri yaparak 'Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'nın Lübnan Parlamentosunca onaylanması konusunda engelleyici tavır ortaya koymalarını bekliyoruz." dedi.

Avrupa Birliğinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik politikasını da eleştiren Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Birliğinin, GKRY ve Yunanistan'a hamilik yapmaya kalkışması sonucu Türkiye'ye dayatmacı politikalarla Doğu Akdeniz'deki hükümranlık haklarından geri adım attırmaya çalışması kabul edilebilir bir durum değildir. AB'nin özellikle Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine tek devletli çözüm dayatmaya çalışması ve bunu da AB üyeliği için 'olmazsa olmaz şart' olarak öne sürmesi kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. AB, bir yandan AB üyelik müzakereleri için Kıbrıs'ta iki devletli çözüm yerine tek devletli çözümü öne sürerken, işgal altındaki Filistin topraklarında iki devletli çözüm önermesi büyük paradoks oluşturmaktadır. Türkiye'yi Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yataklarından uzak tutmayı amaçlayan dayatmacı politikalara karşı Hükümetin, hiç vakit kaybetmeden bu anlaşmanın Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanmaması için harekete geçmesi, Türkiye'nin ve KKTC'nin Suriye ve Gazze arasında 'Deniz Yetki Alanları Sınırlandırma Anlaşması'nı hayata geçirmesi son derece elzemdir."

Doğan Bekin ayrıca, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, "siyasal casusluk" suçundan tutuklandığını anımsatarak, bu durumu eleştirdi.

Kaynak: AA / Aykut Yılmaz - Politika
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.