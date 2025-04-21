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Yeniden Refah Partisi'nde İstifa Sayısı 118'e Yükseldi

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Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanı Bülent Er, Kırşehir teşkilatında istifa edenlerin sayısının 118'e ulaştığını açıkladı. Yapılan açıklamada, istifa edenlerin resmi belgeleri bulunduğu belirtilirken, teşkilatın mevcut durumu eleştirildi.

Yeniden Refah Partisi'nde istifa eden sayısı 118'e ulaştı

KIRŞEHİR - Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İl Başkanı Bülent Er; Kırşehir Teşkilatı'nda istifa sayısının 118'e ulaştığını söyledi.

İstifa eden ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Bülent Er; Kırşehir teşkilatında yaşanan ve halen devam eden istifaların görmezden gelinemeyeceğini belirtti. İlçe teşkilatlarıyla istifa sayısının büyüdüğünü aktaran Er, "Teşkilat Başkanı Nureddin Gül'ün istifaların beyhude bir haberden ibaret olduğu açıklaması doğru değildir. Kırşehir teşkilatında istifa sayımız 118'e ulaştı. Hepsinin de resmi evrakları elimizde" dedi.

Yaşanan istifalara; Bülent Er'in il başkanları toplantısına katılamaması gerekçe gösterilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Politika
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