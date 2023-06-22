Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: İsrail Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmeyi hedefliyor

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Hükümeti'nin, Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmeyi ve üçüncü tapınağı buraya yerleştirmeyi hedeflediğini belirterek, İsrail'in bu kabul edilemez tutumu karşısında Müslümanları tavır almaya davet etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, İsrail Hükümeti'nin, Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmeyi ve üçüncü tapınağı buraya yerleştirmeyi hedeflediğini belirterek, İsrail'in bu kabul edilemez tutumu karşısında Müslümanları tavır almaya davet etti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Müslümanların sessizliğini bir güç zaafı olarak görmeye çalışan siyonist güçlerin daha da ileri giderek Mescid-i Aksa'nın yer aldığı alanı bölme girişimi için Knesset'e teklifte bulunmaları kabul edilemez bir durumdur." dedi.

Türkiye'deki tüm sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri ve diğer kuruluşları bir an önce harekete geçmeye davet eden Bekin, bu tasarının İsrail Hükümetinin masasında olduğunu ve dünyanın bu yakın tehlikeyi önlemek için ne gibi adımlar atacağının merakla beklendiğini söyledi.

Bütün bu haksız uygulamaların bir bölgesel ve uluslararası sessizlik altında yaşandığını kaydeden Bekin, "Uluslararası kanunları ve kararları ihlal etme konusundaki bu sessizlik, Filistinlilerin insani dramını artırmakta ve işgal güçlerini daha da cesaretlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Bekin, Mescid-i Aksa'nın kutsallığının korunması, ihlal edilmemesi için İslam Konferansı Teşkilatı'nın ve uluslararası kuruluşların rolünün etkinleştirilmesi çağrısında bulundu.

Batı Şeria'yı adım adım Yahudileştirme politikası güden İsrail'in, Doğu Kudüs'te de benzer uygulamalarla buradaki Filistinlilerin nüfusunu azaltmak istediğini anlatan Bekin, "İsrail Hükümeti, Knesset'e getirmeye çalıştığı yeni kanun tasarısıyla Mescid-i Aksa'yı ikiye bölmeyi ve üçüncü tapınağı buraya yerleştirmeyi hedeflemektedir." dedi.

Bekin, Müslümanların kendi iç çekişmelerini bir kenara bırakarak, İsrail'in bu kabul edilemez tutumu karşısında tavır almasını beklediklerini söyledi.

Bekin'e basın toplantısında, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Üyesi Filistinli Avukat Halid Zeberka da eşlik etti.