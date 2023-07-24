Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin: Gümrük Birliği Anlaşması Yeniden Ele Alınmalı

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Gümrük Birliği Anlaşması'nın günümüz koşulları gereği yeniden ele alınması gerektiğini belirtti. Bekin, anlaşmanın Türkiye'nin ticaretini kısıtladığını ve yerli sanayiyi korumasız bıraktığını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması'nın günümüz koşulları gereği yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile AB arasında gerçekleşen müzakereler sonucu mutabakata varılarak 1996 yılında yürürlüğe giren Gümrük Birliği Anlaşması ile Türkiye'nin, AB'nin açık pazarı konumuna getirildiğini söyledi.

Gümrük Birliği Anlaşması ile Türkiye'nin dış ticaretinin Brüksel'in kontrolü altına alındığını, Brüksel'den bağımsız hareket ederek üçüncü ülkelere istenilen şekilde ticaret yapılamayacak durumda olunduğunu savunan Bekin, "Gümrük Birliği ne yazık ki yerli ve milli sanayimizi korumasız düzeye getirmiştir. Gümrük Birliği, Osmanlı-İngiliz Ticaret Anlaşması'yla başlayan; bizi Duyun-u Umumiye, bir başka deyişle çöküşe götüren süreçle büyük bir benzerlik ortaya koymaktadır. Gümrük Birliği, Türkiye'nin ticari anlamda kıskaç altına alınmasına neden olmuştur." dedi.

Bekin, Gümrük Birliği Anlaşması'nın yeniden ele alınarak güncelleştirilmesi gerektiğinin de altını çizerek, Türkiye aleyhinde olan kısımların ayıklanmasının bir zorunluluk olduğunu sözlerine ekledi.