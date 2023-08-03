Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, Disney+'ın Atatürk dizisini yayınlamama kararını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Disney+ yöneticilerinin Mustafa Kemal Atatürk dizisini yayınlamama kararını tek taraflı ve nefret niteliğinde olarak değerlendirdi. Ayrıca, Bekin Karadeniz Tahıl Girişimi'nin İstanbul'da toplanmasının zaruret olduğunu belirtti ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Mustafa Kemal Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney+ yöneticilerinin bu tutumu tek taraflı, Türkiye ve Türk insanına karşı nefret niteliğinde." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin Birleşmiş Milletler nezdinde yeniden İstanbul'da toplanmasının zaruret olduğunu söyledi. Bekin, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirmesini ise önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi.

İslamofobi anlayışıyla İslam'ın korku ve nefret simgesi haline getirilmek istendiğini kaydeden Bekin, bu kapsamda İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bekin, İsveç makamlarını bu konuda sorumluluk anlayışla hareket etmeye davet etti.

Disney+ dijital medya hizmet sağlayıcısının "Atatürk" dizisini platformunda yayımlamama kararına ilişkin de Bekin, "Mustafa Kemal Atatürk dizisini yayınlamama kararı alan Disney+ yöneticilerinin bu tutumu tek taraflı, Türkiye ve Türk insanına karşı nefret niteliğinde." değerlendirmesinde bulundu. Konuya ilişkin muhalefet partilerinin tutumunu da eleştiren Bekin, "Türkiye'nin bekası konusunda, bu gibi olaylarda sessizliği yeğlemeleri kabul edilebilir bir durum değildir." ifadelerini kullandı.