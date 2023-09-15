Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, AP'nin Türkiye Raporu'nu eleştirdi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "AP'nin Türkiye Raporu, gerçekleri yansıtmaktan çok Türkiye'ye yönelik dayatmacı politikalar içeriyor." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2022 Yılı Türkiye Raporu'nu eleştirdi.

Raporun, Türkiye'nin gerçeklerini ve şartlarını ortaya koymaktan çok Türkiye'ye yön vermeye çalışan ifadeler barındırdığını anlatan Bekin, raporun, Türkiye'deki muhalefet kanadının söylemleriyle hazırlandığını savundu.

Doğan Bekin, "Ne yazık ki rapor, gerçekçi yaklaşımlardan uzak, önyargılı, suçlayıcı ve belirli kesimlere mesaj verme niteliği taşıyor. AP'nin Türkiye Raporu, gerçekleri yansıtmaktan çok Türkiye'ye yönelik dayatmacı politikalar içeriyor. Türkiye'nin, sırf AB'ye girebilmek için bu gibi politik tavizler vermesini düşünmemiz mümkün değildir. AB'nin önlenemez istekleri karşısında Türkiye'nin daha şahsiyetli politikalar ortaya koyarak D-8'i öncelemesi kaçınılmazdır." diye konuştu.

Raporun Türkiye'yi, İsveç'in NATO üyeliğini bir an önce onaylamaya çağırdığını da belirten Bekin, "Bu ifadelerle TBMM üzerinde baskı oluşturmaya ve Meclis iradesine ipotek koymaya çalışılıyor. Bu konuda Gazi Meclisimizin en uygun kararı vereceğini ümit ediyoruz. Gazi Meclis üzerinde hiçbir gücün karar verme yetkisi bulunmadığını, bütün Avrupalı mevkidaşlarıma ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeniden Refah Parti'li Bekin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fransa, Yunanistan ve İtalya'nın Doğu Akdeniz'deki hava ve deniz tatbikatının, bölgedeki tansiyonu artırmaya yönelik bir girişim olduğunu; Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını koruyabilmek adına bir an önce Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesi gerektiğini söyledi.

Bekin, öte yandan Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm dışında bir çözümün mümkün olmadığına da işaret etti.