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Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, AB'nin 2023 Türkiye Raporu'na tepki gösterdi

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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "2023 Türkiye Raporu"na tepki gösterdi. Bekin, raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yok sayıldığını vurgulayarak, Türkiye'nin aleyhindeki bu gelişme karşısında hükümetin sessiz kaldığını belirtti. Bekin, AB'den Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini ifade ederek, Türkiye'nin D-8'i yeniden canlandırması gerektiğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun "2023 Türkiye Raporu"na tepki gösterdi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, raporda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yok sayıldığını vurguladı.

Türkiye'nin aleyhindeki bu gelişme karşısında hükümetin sessiz kaldığını söyleyen Bekin, "Avrupa Birliği'nin, Kıbrıs Barış Harekatı ile ortaya çıkan huzur ve barış ortamını bozmaya yönelik mesnetsiz açıklamalarını şiddetle reddediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak Kıbrıs Türkü'nün, bağımsız KKTC çatısı altında ilelebet huzur ve barış içerisinde olması, olmazsa olmaz politikamızdır." dedi.

Kendi içinde kopmalar yaşayan AB'den Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini belirten Bekin, Türkiye'nin D-8'i yeniden canlandırması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Politika

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