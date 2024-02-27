Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel: 28 Şubat Türk milletinin bütün değerlerine karşı işlenen bir suç

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, 28 Şubat darbesinin sadece Necmettin Erbakan'a karşı değil Türk milletinin bütün değerlerine karşı işlenen bir suç olduğunu söyledi.

Yüksel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 28 Şubat'ın Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak kazınan, demokrasiye ve insan haklarına vurulan en ağır darbelerden biri olduğunu belirtti.

Seçimle göreve gelen meşru bir hükümete, demokrasiye ve hukuka karşı cunta çetelerinin ihanetini asla unutmayacaklarını dile getiren Yüksel, 28 Şubat sürecinden geriye derin yaralar bırakan çok sayıda acı ve utanç verici olayın yaşandığını anlattı.

Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu darbenin gayesi meşru hükümeti devirmek, demokratik zemini yok etmek ve siyaset kurumunu statüko ve vesayet ekseninde dizayn etmek için yapılmış bir komplodur. Türk milletinin aklı ve beyninde kötü bir hatıra olarak yer eden o günleri, yaşatılanları ve o acıları unutmak kendimize ve ülkemize ihanet olacaktır. 28 Şubat sadece merhum Genel Başkanımız, Başbakanımız Erbakan'a karşı değil Türk milletinin bütün değerlerine karşı işlenen bir suçtur. Bu süreçte başörtüsü taktığı için askeri kurumlara sokulmayan anneler, eğitim hakkı tanınmayan genç kızlarımız mağdur edilmiş, binlere askeri personel fişlenmiş ve eşleri zulme uğratılmıştır."

Yüksel, 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi demokrasi düşmanı darbelerin tekrar yaşanmaması için bu tür karanlık dönemlerin ve darbelerin faillerini asla unutmayacaklarının altını çizerek, Türk milletinin tek arzusunun, geçmişte yaşanan üzücü durumların tekrarlanmaması olduğunu sözlerine ekledi.