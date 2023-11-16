Yeniden Refah Partisi KKTC'de temsilcilik açtı

Yeniden Refah Partisi, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da parti temsilciliği açtı. Genel Başkan Fatih Erbakan, açılışa katılarak konuşma yaptı ve Kıbrıs'ın önemini vurguladı. Erbakan, KKTC'nin tanınması ve manevi kalkınma için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 40. yılı kutlamaları nedeniyle ziyaret ettiği Lefkoşa'da parti temsilciliğinin açılışını gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde beraberindeki heyetle geldiği KKTC'de, Girne Kapısı Tören alanında ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda gerçekleştirilen 40. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılan Erbakan, Lefkoşa'da Köşklü Çiftlik'te Yeniden Refah Partisi'nin ada temsilciliğini açtı. Açılışa, KKTC ada başkanı Mikail Yılmaz'ın ev sahipliğinde, Yeniden Refah Partisi milletvekilleri Mehmet Aşıla, Ali Yüksel'in yanı sıra sanatçı ve Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, Ankara İl Başkanı Mustafa Yanılmaz ve partililer katıldı.

Erbakan, açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs adasının manevi ve stratejik önemli olduğunu belirterek, "Kıbrıs bize Peygamber Efendimiz'in emanetidir. Merhum Erbakan Hocamız Türkiye'nin Kıbrıs'a gerçekleştirdiği harekatta Larnaka'ya kadar gidilmesi çağrısı yaptı. Ancak koalisyon iktidarında olunduğu için harekat durduruldu. Kıbrıs dünyanın en büyük uçak gemisi bir gram aklı olan insan böyle bir toprak parçasından vazgeçmez. Buradan ateşlenecek bir balistik füzenin, Ortadoğu, Anadolu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya ulaşması son derece kolaydır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'ı gerektiği şekilde ihya edemediklerini belirten Erbakan, "Kıbrıs'ı neden bir Singapur haline getiremedik, neden Türkiye'den gelen imkanlarla yaşamak durumunda kalıyor?" dedi.

Kıbrıs'ta manevi kalkınmanın en önemli öncelik olduğunu kaydeden Erbakan, "Gençlerimizi şuurlu şekilde yetiştirmemiz lazım. Gençlere vatan sevgisi, iman şuuru aşılanmazsa, o bölge kazanılamaz. Kıbrıs'ta manevi kalkınma hamleleri gerçekleştirilmeli. Burada Türkiye'ye büyük görev düşüyor" değerlendirmesini yaptı.

Kıbrıs'ın kuzeyini 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' şeklinde nitelediklerini kaydeden Erbakan, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için gerekli adımlar mutlaka atılmalı. Rumlarla aynı çuvala girmek anlamına gelen batının dayatmalarına karşı çıkılmalı. Bir asker bile eksilmeden askeri varlığın sürdürülmesi gerek" dedi.

Daha sonrasın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ve eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ziyaret etti. - ANKARA