Yeniden Refah Partisi İzmir'de belediye başkanı adaylarını belirlemeye devam ediyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi'nin İzmir'de belediye başkanı adaylarını belirleme süreci titizlikle devam ediyor. İl başkanı Cemal Arıkan, adayların niteliklerinin yüksek olması ve milli değerlere bağlı kişiler olmaları için çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi Yeniden Refah Partisi'nin İzmir'de belediye başkanı adaylarını belirleme süreci titizlikle devam ediyor.

Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan ve ilçe başkanlarının katılımıyla, partinin il başkanlığı binasında 7. aday belirleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi İzmir İl Başkanı Cemal Arıkan, "5 ilçe belediye başkanlığı için isimler netlik kazandı. Aralık ayı içerisinde ise hem büyükşehir hem de diğer ilçe belediye başkan adaylarımız kesinleşmiş olacak. Adayların nitelikleri yüksek, milli ve manevi değerlere bağlı kişiler olması için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Bütün adaylarımız kentimizin ihtiyaçları dikkate alınarak titizlikle belirlenecek ve bu süreçte partimizin 'Milli Görüş' düşünceleri rehberimiz olacak" dedi.

Öte yandan, aday belirleme ve değerlendirme toplantılılarının aralık ayına kadar her pazartesi günü gerçekleştirileceği öğrenildi. - İZMİR