Yeniden Refah Partisi İzmir'de 6 ilçe binasının açılışını yapacak

Yeniden Refah Partisi, İzmir'de 6 ilçe binasının açılışını gerçekleştirmeye hazırlanırken, açılışları Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan yapacak.

Genel seçimlerde atak yaparak dikkatleri üzerine çeken Yeniden Refah Partisi, yerel seçimler içinde sahaya inerek çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 14-15 Ekim tarihlerinde İzmir'de partisinin 6 ilçe binasının açılışını yapmak ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelecek. Dr. Fatih Erbakan, yerel seçimler öncesi partisinin; Aliağa, Menemen, Buca, Konak, Karabağlar ve Gaziemir ilçelerindeki binalarını açılacak. Erbakan, İzmir ziyareti çerçevesinde ayrıca, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, sivil toplum kuruluşları ile buluşacak. - İZMİR