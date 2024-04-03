Üye Girişi
Haberler

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den seçim başarısı açıklaması

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Çok dar bir bütçe ve zor şartlarda seçim kampanyasını yürüten Yeniden Refah Partisinin elde ettiği başarı hiçbir şekilde küçümsenemez." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Türkiye'nin üçüncü partisi durumuna geldiklerini belirtti.

Bu durumun, ahlaklı belediyecilik anlayışına sahip politikayla oluşturdukları yol haritasının toplum tarafından büyük ilgi görmesinin sonucu olduğunu kaydeden Bekin, Yeniden Refah Partisinin 31 Mart'ta gerçekleştirilen seçimlerde milletin teveccühü ile "Türkiye partisi" olduğunu dile getirdi.

AK Parti, CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'nin aldığı hazine yardımlarına işaret eden Bekin, "Çok dar bir bütçe ve zor şartlarda seçim kampanyasını yürüten Yeniden Refah Partisinin elde ettiği başarı hiçbir şekilde küçümsenemez." diye konuştu.

Van İl Seçim Kurulunun, DEM Parti'li Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesine yönelik kararını da değerlendiren Bekin, bu konuda varsa hukuki, maddi hatanın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ele alınarak en kısa sürede düzeltilmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

Yeniden Refah Partili Bekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ki seçime giren adayların bu tür hukuki sorunları varsa, adaylık başvuru süreci içerisinde ele alınarak karara bağlanması gerekmektedir. Seçime girdikten sonra bu tür kararların alınması, maalesef hukuka gölge düşürücü nitelikte olmaktadır. Bundan böyle gerekli düzenlemelerin yapılması, seçimlerden önce seçim hakkını kazanıp kazanmadığına dair adayların iyice incelendikten sonra karar verilmesi, daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Bütün taraflar sükunet içerisinde YSK'nın kararını beklemelidir. Gerilim politikalarının hiç kimseye fayda getirmeyeceğini vurgulamak istiyoruz."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Doğan Bekin İstanbul Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor-Fenerbahçe PFDK cezaları açıklandı! Kim, ne ceza aldı? 4 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 4 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı mı? İmamoğlu mazbatasını alırken ne dedi? Ekrem İmamoğlu mazbatasını ne zaman aldı, mazbatasını aldı mı? İmamoğlu ne söyledi? Ankara'da yangın mı çıktı? Yangın nerede çıktı, ne oldu? Yaralı veya ölü var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Olaylı derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ne ceza verildi? TFF ne dedi? DOLAR NE KADAR? 3 Nisan Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Van'da Erkan Baş'a müdahale! Van'da neler oluyor? Sokağa çıkma yasağı var mı? Gaddar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? Gaddar hangi kanalda yayınlanıyor? ANLIK ALTIN FİYATLARI! 3 Nisan gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları kaç TL oldu? Altın ne kadar? Aydilge'nin hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Şarkıcı Aydilge'nin son durumu nedir? 3 aylık memur enflasyon farkı kaç oldu? Temmuz ayı memur zammı ne kadar olacak? Memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Kanada'da neden acil durum ilan edilidi? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlar ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi CANLI YAYIN!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title