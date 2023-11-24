Yeniden Refah Partisi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açtı

Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını anlatan resim sergisi açtı.

Cuma namazının ardından Kağıthane Meydanı'nda hilal şeklinde toplanan parti üyeleri, İsrail'in Gazze'de bugüne kadar gerçekleştirdiği saldırıları konu alan resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Muhsin Çift, Gazze'de insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, hedef gözetmeksizin tonlarca bombanın sivillerin üzerlerine yağdırıldığını, enkazda sıkışan bedenlerin imkansızlıktan çıkartılamadığını söyledi.

İsrail'in saldırıları sonucu 6 bin 150'si çocuk olmak üzere 14 bin 854 kişinin, Müslümanların ve dünyanın gözü önünde soykırıma tabi tutulduğunu belirten Çift, "Gazze'de çocuk bakım üniteleri başta olmak üzere hastanelere, camilere, kiliselere ve okullara sığınan halk, yasaklanmış fosfor bombaları ile diri diri yakılarak katledildi." diye konuştu.

Çift, "Kudüs bizim davamızdır ve bizim için üç temel sebebi vardır. Bu sebepler, imani, vicdani ve vatanidir. Unutulmamalıdır ki iman ve vicdan sahibi kimseler bu zulme ve soykırıma sessiz kalamaz ve bizler de kalmayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından partililer ve vatandaşlar resim sergisini gezdi.