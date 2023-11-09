Yeniden Refah Partisi İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınadı.

Arslanboğa, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, dış güçlerin birleşerek İsrail'in yanında durduklarını ifade etti.

İsrail'in kendi terör örgütünden ziyade kendi inançlarını uygulamaya çalıştığını belirten Arslanboğa, şunları kaydetti:

"İnançlarının gereğini yerine getirmeye çalışıyor. İnançlarını yerine getirirken kadın, çocuk, yaşlı, genç öldürmek yani canlı öldürmek onlar için bir doğru haline geliyor. Amerika olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler İsrail'in yanında o olduklarını hiçbir şekilde saklamadan gösteriyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ne yapmamız lazım? İncirlik Üssü'nü kapatmamız gerekir. Ne yapmamız lazım? Malatya Karacaüstü'nü kapatmamız gerekir. İsrail'in desteği kesilmesi gerekir. Bunları yapabilmek içinde güç, kudret sahibi sonuçta Allah'tır, korkmadan, korku endişesi duymadan bunu gerçekleştirebiliriz. ve bir an, önce elçiliklerimizi geri çekmemiz lazım. ve bunlarla alakalı yapmamız gerekenleri hızlı bir şekilde yapmamız lazım. Oradaki masum insanlardan bir tanesini kurtarmak adına neler yapma derdi içerisinde olmak zorundayız. Bunları gerçekleştiremediğimiz zamanda bu sıkıntıları yaşarız."