Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçimlerde anahtar bir parti konumuna geldik'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu. Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te partililerle buluştu. Şeyh Edebali Kongre Merkezi'ne geçen ve burada bir konuşma yapan Erbakan; Yeniden Refah Partisi'nin seçimlerde önemli aktörlerden biri olacağını belirterek, şunları söyledi:

KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

Erbakan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar getireceğine ilişkin söylemlerini eleştirerek, "Diyorlar ki 'Efendim iyi çok güzel helikopter yaptınız, uçak yaptınız, tank yaptınız, TCG Anadolu gemisi yaptınız, İHA yaptınız, SİHA yaptınız. İyi de milletin karnı aç fakirlik var. İşsizlik var, ekonomi sıkıntılı, enflasyon var. Tamam doğru söylüyorsun biz de bunlardan kurtulmak için çalışacağız. Bunlardan bu milleti bu ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Sanki kendisi kurtaracakmış gibi. Diyor ki 'Efendim 300 milyar dolar daha borç getireceğim' ya biz zaten borçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen '300 milyar dolar daha borç getireceğim' diyorsun. Milli kaynak paketlerin var mı? Borç almadan, varlıklarımızı satmadan, cenabı Allah'ın verdiği zenginlikleri şu şekilde kaynağa dönüştüreceğim' dediğin bir projem var mı? Yok, 'Londra'daki tefecilerden 300 milyar dolar borç alacağım' O borcun faizi ne olacak? Onun geri ödemesi ne olacak? Tekrardan milletin üstüne sırtına, yük olarak binecek" diye konuştu.