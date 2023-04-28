Fatih Erbakan: PKK, FETÖ, LGBT, dış güçler, bütün sol, sosyalist, komünist, ateist unsurlar bir araya toplanmışlar

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Beyoğlu'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışında konuştu. Erbakan, "PKK, FETÖ, LGBT, dış güçler, bütün sol, sosyalist, komünist, ateist unsurlar bir araya toplanmışlar ve yedili masayı destekliyorlar. Dolayısıyla bizim de bu yapının karşısında olmak bir vazifemizdir. Bu nedenle de Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Fatih Erbakan, Beyoğlu Kulaksız'da Yeniden Refah Partisi Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Açılışa Erbakan'ın yanı sıra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, parti temsilcileri ve milletvekili adayı genel başkan yardımcıları da katıldı.

"SEÇİMİ AÇIK ARA ÖNDE TAMAMLAYACAĞINA OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

Seçim irtibat bürosunun açılışında Milli Görüşçülerle ve Beyoğlu halkıyla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Fatih Erbakan, "İnşallah bu seçim irtibat büromuzun Beyoğlu'nda Yeniden Refah Partimizin de Cumhur İttifakının zaferine vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Yoğun bir şekilde benim de milletvekili adayı olduğum İstanbul 2'nci bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fatih'te Karagümrük'te, Çarşamba'da çok güzel bir program, yoğun bir teveccühle karşılaştığımız bir yürüyüşü ve esnaf ziyaretini gerçekleştirdik. İki ayrı seçim irtibat büromuzun açılışına iştirak ettik. Yine gerçekten de Fatih'te atmosferin tamamıyla Cumhur İttifakı'ndan yana döndüğünü açık bir şekilde gördük. Beyoğlu'nda da İnşallah aynen Fatih'te olduğu gibi ve bütün İstanbul'da da Yeniden Refah Partimizin ve Cumhur İttifakı'nın seçimi açık ara önde tamamlayacağına olan inancımız tamdır. Cenabı Allah çalışmalarımızı bereketli eylesin" dedi.

"VERİLEN HİÇBİR OY BOŞA GİTMEYECEK"

Erbakan, " Pkk, FETÖ, LGBT, dış güçler, bütün sol, sosyalist, komünist, ateist unsurlar bir araya toplanmışlar ve yedili masayı destekliyorlar. Dolayısıyla bizim de bu yapının karşısında olmak bir vazifemizdir. Bu nedenle de Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. ve inşallah bu vesileyle Yeniden Refah Parti'mizi meclise taşımak nasip olacak. Çünkü ittifak içerisinde olmamız hasebiyle herhangi bir ülke barajı söz konusu değil. Verilen hiçbir oy boşa gitmeyecek. İnşallah 21 sene aradan sonra milletimizin teveccühüyle, desteğiyle ve bu ittifak vesilesiyle Yeniden Refah Partimizi, milli görüşü meclise güçlü bir şekilde taşıyacağız. Milli görüş demek, yeniden Refah Partisi demek, paylaşımda adalet demektir. Yönetimde ve yargıda adalet demektir. Ehliyet ve liyakat demektir. Önce millet demektir. Önce ahlak ve maneviyat demektir. Yeniden büyük Türkiye demektir. Güçlü Türkiye demektir. Tam bağımsız, dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir Türkiye demektir. Adil bir ekonomik sistem demektir. Faiz yükünden, borç yükünden kurtulmak demektir. Milli kaynak paketlerinin harekete geçirilmesi demektir. Üretim demektir, istihdam demek, ihracat demektir. Bolluk ve bereket demektir. Bu nedenle milli görüşün Yeniden Refah Partimizin mecliste temsil edilmesi çok büyük önem arz ediyor." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN GALİBİYETİYLE SONUÇLANACAKTIR"

"50 senelik tarihimizde bu söylediğim kavramların milli görüş tarafından temsil edildiği ve hayata geçirildiği, açık bir gerçektir" diyen Erbakan, "Bu yeni dönemde de bütün bu kavramları, bütün bu hedefleri Yeniden Refah Partimiz, Milli Görüş'ün temsilcisi olarak temsil etmektedir. İnşallah milletimiz, Cumhurbaşkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımıza desteğini verecek ve milletvekili seçimlerinde de 50 sene kendisine en büyük faydalı hizmetleri yapmış olan Milli Görüşün temsilcisi Yeniden Refah Partimize destek verecek. Sahada da bunu çok net bir şekilde özellikle ikinci bölgemizde bugün yaptığımız çalışmalarda ve Türkiye'nin dört bir yanından, Anadolu'dan gelen haberlerde de bunu görüyoruz. İnşallah Milletvekilliği seçimi de Cumhur İttifakı'nın galibiyetiyle ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Cumhurbaşkanımızın galibiyetiyle sonuçlanacaktır. Buna olan inancımız tamdır" dedi.