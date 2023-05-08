Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Milli eğitim müfredatı değişecek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli eğitim müfredatının değiştirileceğini söyleyerek eğitim sisteminin ahiret öncelikli nesiller yetiştireceğini belirtti. Ayrıca medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi gerektiğini dile getirdi.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milli eğitim müfredatının değiştirileceğini söyleyerek "Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller, yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir. Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'ya geldi. Partisi tarafından düzenlenen 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılan Fatih Erbakan, yürüyüş öncesi partililerine seslendi. Millet İttifakı'nı eleştiren Erbakan, "Aziz Konyalılar, Türkiye'yi 28 Şubat'ın karanlıklarına sürüklemek isteyen, 7'li masaya geçit vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7'li masanın, iktidar olmasına müsaade etmeyecektir." İfadesini kullandı.

?Medyada da değişiklikler yapacaklarını ifade eden Erbakan, "Sadece eğitim yetmez, medyada ahlakın düzenini bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirmemiz lazım. Çünkü medya yeni nesillerin gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım." dedi.