Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine ilişkin mazbatasını teslim aldı. Erbakan açıklamasında, '28 Mayıs'ta milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük bir farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan mazbatasını aldı

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerine ilişkin mazbatasını teslim aldı. Erbakan açıklamasında, "28 Mayıs'ta milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük bir farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023'de gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili seçimlerine ilişkin Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını teslim aldı. Erbakan'a partililerin yanı sıra İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de mazbata alırken eşlik etti.

"Bu seçimlerle milli görüş uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Yeniden Refah Parti'mizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu"

Mazbatasını aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erbakan, "Bugün İstanbul 2. Bölgeden milletvekili seçildiğimize dair mazbatamızı İl Seçim Kurulu'ndan teslim aldık. Cenabı Allah hayırlı, mübarek eylesin. İstanbul 2. Bölgede bizleri bu göreve, milletvekilliğine layık gören halkımıza, seçmelerimize en içten teşekkürlerimizi, şükranlarımızı iletiyoruz. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen İstanbul Teşkilatımız başta olmak üzere tüm teşkilatlarımıza, bütün emeği geçen dava erlerine en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bize oy versin, vermesin tüm seçmelerimize, aziz milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu seçimlerle milli görüş uzun bir aradan sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Yeniden Refah Parti'mizle temsil edilme hakkını kazanmış oldu. Aziz milletimiz bu yetkiyi, bu görevi bize verdi. Allah kendilerinden razı olsun. İnşallah mecliste ülkemiz, devletimiz, milletimiz için, İslam alemi ve insanlık için en hayırlı hizmetleri yapmayı Allah Yeniden Refah Partisi milletvekilleri olarak bizlere nasip eylesin. Burada önemli bir diğer husus, Yeniden Refah Partimizin başka partilerin listesinden değil, kendi gücüyle ve kendi listesiyle seçim bölgelerinde seçime girerek bu 5 milletvekilini çıkarmaya hak kazanmış olması da son derece önemli bir olaydır" dedi.

"Pazar günü 28 Mayıs'ta milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük bir farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir"

Erbakan bu seçimlerle 2023'te milli görüşü, Yeniden Refah Partisi'ni meclise taşıdığını belirterek, "İnşallah 2028'de de bu aziz millet Yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacaktır. 14 Mayıs seçimlerinde sadece Yeniden Refah Partimizin başarısı değil, Cumhur İttifakımız da belirgin bir başarı göstermiş. Milletimiz, TBMM'de çoğunluğu açık farkla Cumhur İttifakı'na vermiştir. Bundan dolayı da milletimize şükranlarımızı iletiyoruz. Cumhur İttifakımızın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Cumhurbaşkanımızı da ilk turda rakibinin 5 puan önünde tamamlamasını milletimiz sağlamıştır. Şimdi inşallah ikinci adımda, bu pazar günü 28 Mayıs'ta milletimiz tekrar gerekeni yapacak ve bu sefer daha büyük bir farkla Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçecektir. Buna inanıyoruz. İnşallah dediğimiz gibi 28 Mayıs'ta milletimiz son noktayı koyacak ve Sayın Cumhurbaşkanımızı daha da büyük bir farkla seçmiş olacak. Böylece bu 2023 seçimleri hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Cumhur İttifakımızın zaferiyle tamamlanmış olacaktır" ifadelerini kullandı.