Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu

İSTANBUL Kartal'da esnaf ziyaretinde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, '1994 belediyeciliğini inşallah 30 sene sonra yeniden milletimizle buluşturmak için Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz' dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anadolu Buluşmaları kapsamında Kartal'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ardından Tüm Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekler Federasyonu'nu ziyaret eden Erbakan burada 1994 yılındaki belediyecilik anlayışını anlatarak 31 Mart yerel seçimlerine hazırlandıklarını ifade etti.

'KARTAL HALKININ DESTEĞİNİ ALMAK ÜZERE ESNAFIMIZLA BULUŞMA PROGRAMIMIZI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Kartal'a 14 Mayıs seçimlerindeki desteğinden dolayı teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Kartal'ın da desteğiyle bu bölgeden bir milletvekili çıkarmaya muvaffak olduk. Yaklaşan 31 Mart seçimleri ve yerel yönetimler seçimi için de bölge insanının ve Kartal halkının desteğini almak üzere Kartal halkıyla, esnafımızla buluşma programımızı gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle sizlerle de bir araya gelmekten dolayı büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun' dedi.

'MİLLİ GÖRÜŞ PARTİLERİNE HER ZAMAN EN BÜYÜK DESTEĞİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU İNSANI VERDİ'

Sözlerine devam eden Erbakan, 'Merhum Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz. Kendisi her zaman şunu söylerdi; şuurlu bir Müslüman bir başka insana yaklaşırken onunla bir münasebet kurarken benim bu insana nasıl bir faydam dokunur, bu insanın derdine nasıl derman olurum diye yaklaşır. Ama materyalist ve dünyacı bir insan maalesef bir insana yaklaşırken tam tersini düşünür. 'Benim bu insanlardan nasıl bir menfaatim olur' Bu arkadaşımdan, ben nasıl bir çıkar elde ederim derim. Ondan bana ne aktarabilirim? diye yaklaşır, çok önemli bir tespit. Allah gani gani rahmet etsin. Bunu neden anlatıyorum? Doğu ve Güneydoğu insanını gördüğümüz ve tanıdığımız zaman hep aklımıza Erbakan hocamızın bu tespiti geliyor. Bu tespitteki birinci insan kategorisi Doğu ve Güneydoğu insanına gerçekten de çok uyuyor. Doğu ve Güneydoğu insanı bir insana yaklaşırken 'bu insana benim nasıl bir faydam dokunur' Bu kardeşimin derdine nasıl derman olurum.? Bu zihniyetle yaklaşan bir insan yapısı o nedenle de Erbakan hocamızın siyasetine her zaman Doğu ve Güneydoğu insanı sahip çıktı. Erbakan hocamıza, milli görüş partilerine her zaman en büyük desteği Doğu ve Güneydoğu insanı verdi? diye konuştu.

'31 MART SEÇİMLERİNE HAZIRLANIYORUZ'

Yerel seçimler hakkında konuşan Erbakan, 'Önümüzde yerel seçimler var. 31 Mart yerel seçimlerinde partimize destek bekliyoruz. Neden' Çünkü her zaman her fırsatta anlatılan 1994 milli görüş belediyeciliğinin yeniden 2024'te milletimize ulaştırılması için milletimizle buluşturulması için desteğinizi bekliyoruz. 94'te neler oldu? Bir defa israfın, rüşvetin, yolsuzluğun, çifte standardın, adam kayırmanın, torpilin, adaletsizliğin ortadan kaldırıldığı bir belediyecilik anlayışı vardı. Belediyenin bir kuruşunun dahi zayi edilmediği bir belediyecilik anlayışıydı. Beyaz Masa uygulamasıyla halkın derdiyle dertlenen, halka kapılarını açan bir ve rüşvet alan da veren de melundur tabelasının belediyelerin girişine asıldığı bir belediyecilik anlayışıydı. Bununla beraber efsane hizmetlerle halkımızı buluştururken bugün olduğu gibi belediyeler boğazına kadar borca batırılarak değil tam tersine belediyelerin önceki dönemden gelen borçlarının ödendiği, belediyenin kasasında fazladan para olan bir belediyecilikti. Bugün olduğu gibi belediyeyi bir zenginleşme yeri, bir rant kapısı, ailesini, sülalesini zengin etme aracı olarak gören değil, milletin derdine derman olup böylece Allah'ın rızasını kazanmak, halka hizmet Hak'ka hizmettir anlayışıyla yapılan belediyecilikti. İşte bu anlayışın, bu belediyeciliğin inşallah 30 sene sonra yeniden Kartal'ımızla, İstanbul'umuzla, milletimizle buluşturulması için Yeniden Refah Partisi olarak kollarımızı sıvadık ve 31 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz? şeklinde konuştu.