Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan seçim açıklaması

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Özellikle inançlı insanlar, Anadolu insanı kazanımlarının kaybedilmesine inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine bu seçimlerde müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Biz de bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak milletimizle omuz omuza, kol kola çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel başkanı ve İstanbul 2. Bölge Millet Vekili adayı Fatih Erbakan, Fatih'te bulunan İsmail Ağa Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra basına açıklama yaptı. Seçim çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini söyleyen Erbakan, "Bugün bizim de adayı olduğumuz İstanbul 2. Bölgede çalışmalarımızı özellikle de Fatih bölgesinde inşallah yerine getireceğiz. Cenabı Allah inşallah 14 Mayıs seçimlerinde ülkemiz, milletimiz, devletimiz için hayırlısını eylesin. Tabi bu karşı blokta bizim de daha önceden söylediğimiz gibi sosyalist, komünist, ateist, sol ne kadar fraksiyon ne kadar grup varsa hepsi bir araya gelmiş durumdalar ve söylemleri hedefleri açıklamaları, milletimizin menfaatine bir konu maalesef içermiyor ve milletimiz inşallah bunu en güzel şekilde değerlendiriyor. Özellikle inançlı insanlar Anadolu insanı kazanımlarının kaybedilmesine inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesine bu seçimlerde müsaade etmeyecektir diye düşünüyoruz. Biz de bu doğrultuda Cumhur İttifakı olarak milletimizle omuz omuza, kol kola çalışmalarımızı güçlü bir şekilde devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı. Erbakan, açıklamalarının ardından Karagümrük'te bulunan Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.