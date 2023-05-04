Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini ve karşı cephedeki unsurların zihniyetlerine, hedeflerine ve söylemlerine karşı olduklarını söyledi. Erbakan, başörtüsüne ilişkin anayasal güvencenin getirilmesine ilişkin düzenlemenin laikliğe uygun olmadığı gerekçesi ile millet ittifakı tarafından kabul görmediğini belirtti.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu yedili masa dediğimiz yapının Türkiye'de iktidar olmasına müsaade edemezdik. Bunların iktidar olmasına vesile olamazdık. İşte söylemleri ortada. 28 Şubat'tan beri zihniyetlerinde hiçbir değişiklik olmamış. Hatta ve hatta 70 seneden beri bu CHP zihniyetinde hiçbir değişiklik olmamış" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Trabzon'da partisinin düzenlediği mitinge katıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda toplanan partililere seslenen Erbakan, "Bizler yeniden refah partisi olarak milletimiz için devletimiz için Türkiye'nin birliği beraberliği için, yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, Cumhur İttifakı güvencesinin çatısı altında seçimlere girme kararı aldık. Cenabı Allah bu kararımızı ülkemiz için milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu eylesin. Bütün seçim bölgesinde istisnasız bir şekilde kendi adaylarımızla kendi amblemimizle seçimlere giriyoruz, ancak Cumhur ittifakının çatısı altındayız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz" dedi.

14 Mayıs seçimlerinin önemine değinen Erbakan, "Sadece ahlak ve maneviyatla ilgili değil, Türkiye'nin birliği beraberliği ve bütünlüğü ile ilgili de sıkıntı var. Bakın yedili masa olarak HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini tamamıyla kabul ettik diyorlar. Ne var o tutum belgesinin içerisinde daha fazla demokrasi ve özgürlük için yerinden yönetim yerelden yönetime geçmemiz lazım. Ne demek bu. Düpedüz özerklik demek. Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi eyalet sistemi demek ve Allah vermesin Türkiye'nin bölünüp parçalanması demek. O nedenle kıymetli Trabzonlulara diyoruz ki cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekilliği seçiminde de Yeniden Refah Partisi, milli görüşe desteğinizi bekliyoruz. Bir oy Erdoğan'a bir oy Erbakan'a" dedi.

Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı? — Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023