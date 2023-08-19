Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Biz kimseyle pazarlık yapmadık

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kimseyle makam, mevki, milletvekilliği pazarlığı yapmadık. ve biz ortaya koymuş olduğumuz protokol ile mutabakat metni ile milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduk. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim kimseye diyet borcumuz yok" dedi.

Yeniden Refah Partisi Lideri Erbakan, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 'Sorunlarına çözüm bekleyen Sosyal Toplum Kuruluşları (STK) ile Buluşma Programı'nda konuştu. Erbakan, seçimlerde Cumhur İttifakı'na verdikleri desteğin herhangi bir pazarlık karşılığında olmadığını belirterek, "Biz Yeniden Refah Partisi olarak, kimseyle makam, mevki, milletvekilliği pazarlığı yapmadık. ve biz ortaya koymuş olduğumuz protokol ile mutabakat metni ile milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarının giderilmesini şart olarak ortaya koyduk. Ekonomik alanda, sosyal alanda, dış politika alanında ülkemizin, milletimizin, insanlığın faydasına olacak adımları bu mutabakat metnine koyduk ve bunların imzalanmasıyla bu desteği sağladık. Bundan sonra da bu mutabakat metnindeki maddelerin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Doğruya 'doğru', yanlışa 'yanlış' demeye devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi bizim kimseye diyet borcumuz yok. Bu millete hizmet borcumuz var" dedi.

'ATILMASI GEREKEN ADIMLARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılırken üzerinde anlaşılan protokoldeki maddelerin, atılması gereken adımların Meclis'te takipçisi olacaklarına dair millete söz verdiklerini kaydederek, "Bu sözümüzün arkasındayız. Hem Meclis'te hem Meclis dışında bu sözümüzün sonuna kadar arkasında durduğumuzdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti iktidarlarına 22 senelik bir iktidar süresi nasip oldu. Bu Cumhuriyet tarihinde başka hiçbir iktidara nasip olmayan bir süre ve bu sürede de istediği kadar zamana, istediği kadar yetkiye milletimiz onları sahip kıldı. ve burada hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan milletimizin derdine derman olacak, milletimizin taleplerini yerine getirecek adımları atmaları gerekiyor. Son 22 senedir yaşadığını ifade ettiği tüm mağduriyetlerde AK Parti milletimize başvurdu. ve milletimiz tarafından AK Parti'nin, iktidarın mağduriyeti giderildi. En büyük destek seçimde, sandıkta kendilerine verildi. Böyle bir noktada bugün ülkemizin çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin kulak tıkaması asla ve asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

'MİLLETİMİZ ÇÖZÜMÜN MALUM MUHALEFET PARTİLERİNDE OLMADIĞINI BİLİYOR'

Erbakan, çözülmemiş pek çok sorun ve mağduriyetin devam etmekte olduğunu işaret ederek, "Tabii bu noktada muhalefet partilerinin, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere kendisini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını açık bir şekilde görmekteyiz. Örneğin CHP; bizzat sayın genel başkanın ağzından, 'Belediyelerde işten çıkarma mağduriyetlerine, adamcılığa son vereceğiz' demeleri ancak maalesef başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere işten çıkarmalara devam etmeleri ve yeni mağduriyetler oluşturmalarını açık bir şekilde görüyoruz. Her seçim öncesinde ülkemizin kanayan yarası olan taşeron işçi sorununu çözeceğine iddia etmelerine rağmen 2019'da kazandıkları belediyelerde aradan 4 seneden fazla zaman geçmesine rağmen taşeron sorununu çözmediklerini açık bir şekilde görüyoruz. Milletimiz de bütün bu gerçeklerin farkındadır ve çözümün adresinin malum muhalefet partileri olmadığını çok iyi bir şekilde bilmektedir" diye konuştu.