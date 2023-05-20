Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek'

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'te vatandaşlarla buluştu. Etkinliğe, deprem bölgesi ziyaretinde kendisine eşlik eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı.

"Milletimiz 14 Mayıs'ta tarihimizle, değerlerimizle, kültürümüzle, inancımızla barışık olmayanlara bu ülkeyi, bu devleti teslim etmedi elhamdülillah. Bu sebeple Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi olarak aziz milletimize minnettarız. Aziz milletimiz önümüzdeki hafta 28 Mayıs'ta inşallah sandık başına gidecek ve son sözünü söyleyecek. Bu 7'li masaya dersini 28 Mayıs'ta da verecek ve sayın Cumhurbaşkanımızı açık ara farkla seçerek bu işi bitirecek Allah'ın izniyle. 28 Mayıs'ta ülkemiz, milletimiz, devletimiz, Adıyaman, deprem bölgesi kazanacak inşallah. Milletimizin ve Cumhur İttifakımızın 28 Mayıs zaferi şimdiden hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun inşallah."

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