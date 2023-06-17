Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'TBMM'de milletin sesi, temsilcisi olacağız'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5 milletvekiliyle TBMM'de milletin sesi, temsilcisi olacaklarını ve milletin derdiyle dertleneceklerini söyledi. Erbakan, ilçe ziyaretleri kapsamında partisinin Bağcılar Meydan'daki ilçe teşkilat standını ziyaret etti. Parti olarak vatandaşların sorunlarının çözümü için TBMM'de yoğun çaba göstereceklerini ifade eden Erbakan, projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceklerini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 5 milletvekiliyle TBMM'de milletin sesi, temsilcisi olacaklarını, milletin derdiyle dertleneceklerini ve bunların çözülmesi, aziz milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için en etkili çalışmayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Erbakan, ilçe ziyaretleri kapsamında partisinin Bağcılar Meydan'daki ilçe teşkilat standını ziyaret etti. Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Erbakan, seçimlerde Yeniden Refah Partisine destek verdikleri için teşekkür etti.

Parti olarak vatandaşların sorunlarının çözümü için TBMM'de yoğun çaba göstereceklerini ifade eden Erbakan, 50 senelik Milli Görüş anlayışının aynı istikamette Meclis'te millete hizmet etmeyi sürdüreceğini anlattı.

Milli Görüş'ün 21 yıl sonra yeniden Meclis'te yer aldığını dile getiren Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekilimizle TBMM'de milletimizin sesi, temsilcisi olacağız, milletimizin derdiyle dertleneceğiz ve bu dertlerin çözülmesi için, aziz milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması için en etkili çalışmayı gerçekleştireceğiz. Milli Görüş demek hayra motor olmak, şerre fren olmak demektir." diye konuştu.

"Projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz"

Üretime ve istihdama yönelik tesislerin kurulması gerektiğini ifade eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi bizim 1,5 milyon üniversite diplomalı işsizimize, 10 milyonluk işsizler ordumuza iş imkanı sağlayacak adımlarımızı atmamız lazım. Bu ülkenin evladı kendi doğup büyüdüğü toprakta, kendi memleketinde istihdam imkanına sahip olacak, alnının teriyle kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilecek. Bunun için de Yeniden Refah Partisi olarak projelerimizi ortaya koyduk. 81 ilimize 681 refah projesi ortadadır. Türkiye'nin bütün illerinde hangi ilde hangi fabrika, hangi tesis kurulacak, nasıl istihdam sağlanacak, nasıl üretim yapılacak, nasıl kalkınacağız bunun projelerini, fizibilitelerini bu kitabın içerisinde ortaya koyduk. İşte biz Yeniden Refah Partisi olarak 5 milletvekiliyle de olsa en güçlü şekilde bu projelerin hayata geçirilmesi için Meclis'te mücadele edeceğiz."

Daha sonra Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu'nu ziyaret eden Erbakan, dernek üyeleriyle sohbet edip sorunlarını dinledi.