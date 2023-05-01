Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Ümraniye'de halka hitap etti Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Ekonomi kim, siz kim? Kaldı ki şimdi de nasıl çözeceksin dendiği zaman diyor ki, '300 milyar dolar dışarıdan borç getireceğim. ya zaten biz borçtan, faizden kurtulmaya çalışıyoruz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Ekonomi kim, siz kim? Kaldı ki şimdi de nasıl çözeceksin dendiği zaman diyor ki, '300 milyar dolar dışarıdan borç getireceğim. ya zaten biz borçtan, faizden kurtulmaya çalışıyoruz. Bir 300 milyar dolar daha getireceksin. Bunun faiziyle geri ödemesiyle bunun yükünü yine millete yükleyeceksin." dedi.

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde partililerle beraber yürüyen Erbakan, vatandaşları selamladı, partisinin standını ziyaret etti. Burada halka hitap eden Erbakan, milletin 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'na en büyük desteği vererek ferasetini bir kez daha göstereceğini söyledi.

Milletin inanç özgürlüğü alanındaki kazanımların kaybedilmesini istemediğini dile getiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Bugün 7'li masaya baktığınız zaman, 'Efendim imam hatiplerin fazlasını kapatalım. Ayasofya'yı yeniden müze yapalım. Beş yaşında çocuğa Kur'an mı öğretilir? Bu Taliban zihniyetidir.' Bunları söyleyen, başörtüsüne anayasal bir güvence getirileceği zaman mecliste, 'Hayır bu laikliğe aykırıdır. Biz buna onay vermeyiz.' diyen, 28 Şubat zihniyetinin izlerini taşıyan 7'li masanın, inanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımıza halel getireceğini çok iyi biliyor. Bu nedenle milletimiz Türkiye'nin dört bir yanında, burada İstanbul'da da gördüğümüz gibi her geçen gün artan bir şekilde desteğini Cumhur İttifakı'na Yeniden Refah Partimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza veriyor."

Erbakan, 7'li masanın söylemlerini eleştirerek, "Bir tane CHP'nin milletvekili adayı, videosu cep telefonumda duruyor. Ne durumda olduklarını göstermesi bakımından söylüyorum. Diyor ki 'Ben milletvekili olursam CHP'den, mecliste çözülmesi için uğraşacağım bir sorun var.' Nedir o? 'Bu camilerde hoparlörden, minareden bu kadar çok birden okunduğu zaman ezan özellikle sabah namazında ve geceleri insanları rahatsız ediyor.' Bu videoyu izlemesem birisi bana söylese buna gerçekten de inanmakta zorlanırım." diye konuştu.

7'li masaya PKK'nın ve FETÖ'nün yöneticilerinin, LGBT lobilerinin destek verdiğini belirten Erbakan, bu nedenle Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını anlattı.

Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nın ekonomiyle ilgili politikalarını eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomi kim, siz kim? Kaldı ki şimdi de nasıl çözeceksin dendiği zaman diyor ki, '300 milyar dolar dışarıdan borç getireceğim. ya zaten biz borçtan, faizden kurtulmaya çalışıyoruz. Bir 300 milyar dolar daha getireceksin. Bunun faiziyle geri ödemesiyle bunun yükünü yine millete yükleyeceksin. 'Ben bir milli kaynak paketi ürettim. Cenabı Allah'ın verdiği bir zenginliği kaynağa dönüştüreceğim. Borç almadan bu ülkeyi kalkındıracağım.' diyebiliyor mu? Hayır. Sunduğu çözüm 300 milyar dolar daha borç getirecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanıyor. Dünya rekoru İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. O dolar borcun faizini de yükünü de ulaşım ücretlerine yaptığı zamla milletten çıkartıyor. Borç, faiz, zam ekonomisini uyguluyorsun. Sen mi ekonomiyi düzelteceksin."

Millet İttifakı'nın 8 başlı bir yönetim vadettiğini, ayrı partilerden olan 7 cumhurbaşkanı yardımcısının ayrı telden çalacağını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bir tane cumhurbaşkanı, adeta Yedi Kocalı Hürmüz modeli gibi. Sekizli yönetim modeli söylüyor. ve diyor ki halkın seçtiği cumhurbaşkanı bu 7 yardımcıdan onay almadan, imza almadan, herhangi bir adım atamayacak. Böyle bir devlet yönetimi düşünebiliyor musun? Bu yönetim yürür mü? İşler mi? Türkiye'yi karmaşaya, kaosa, belirsizliğe, krize sürükleyecek. Allah vermesin, geçmişte olduğu gibi ekonomik krizlere, devalüasyonlara sürükleyecek bir yönetim şekli. Bir de ne yapacaklarını da bilmiyorlar. Yedi tane birbirine benzemez cumhurbaşkanı yardımcısı, yedi kafadan yedi ayrı ses çıkacak. Cumhurbaşkanı da ne yapacağını şaşıracak."

Konuşmasının ardından Erbakan, vatandaşlarla konuşup fotoğraf çektirdi.