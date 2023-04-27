Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan "Yedili masanın karanlıklarına ülkemizi, milletimizi, devletimizi teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık"

İSTANBUL - Küçükçekmece'de partisinin seçim irtibat bürosunun açılış programı ve Başakşehir'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi yönetimi ile bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbakan programda yaptığı konuşmada "Yedili masanın karanlıklarına ülkemizi, milletimizi, devletimizi teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde partisinin seçim irtibat bürosunu açılışına katıldı. Açılışın ardından Başakşehir İkitelli'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi yönetimi ile bir araya gelen Erbakan, sanayi esnafının problem ve taleplerini dinledi.

"Seçimde sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan konuşmasında "Hepinizin bildiği gibi Yeniden Refah Partimiz seksen yedi seçim bölgesinin tamamında kendi adaylarıyla, kendi amblemiyle seçimlere giriyor ancak Cumhur İttifakı'nın çatısı altında seçimlere giriyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz. Niçin böyle bir karar alındı? Çünkü bizim anlayışımıza göre öncelik bir mazarrattan kurtulmaya verilir. Kurtulmak elde edilecek faydalardan daha önceliklidir. Neyi kastediyorum? Elbette ki yedili masayı kastediyorum. Yedili masanın karanlıklarına ülkeyi, ülkemizi, milletimizi, devletimizi teslim etmemek adına Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer aldık. Son derece stratejik bir duruş sergiledik" dedi.

"Yedili Masanın LGBT sapkınlığına ilişkin açıklamaları ortadadır"

Millet İttifakının Türk aile yapısına zarar verecek faaliyetlerde bulunacağını anlatan Erbakan, "Yeni nesillerimiz için, ailemizin korunması için, gelecek nesillerimizin muhafaza edilmesi için önce ahlak ve maneviyat anlayışımızın bir gereği olarak bu adımı attık. Neden bunu söylüyorum? İşte yedili masanın açıklamaları ortadadır. Bir defa bunlar toplumu kökünden çürütecek ve yıkımına sebep olacak olan bir sapkınlık, LGBT'nin destekçisi ve savunucusudurlar. Nereden çıkartıyorum? LGBT karşıtı miting yapıldığı günün akşamından daha birkaç saat geçmeden, HDP Genel Merkezi açıklama yayınlıyor. Diyor ki, 'LGBT'ye karşı çıkmak bir nefret suçudur. Bir insanlık suçudur. Kimse LGBT'ye karşı çıkamaz.' Düşünebiliyor musunuz? İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı, Amerika'da LGBT yürüyüşüne katılıyor. 'Buradaki arkadaşlarımızla muhteşem bir gün yaşıyoruz' diye mutluluğunu ifade ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na televizyonda 'LGBT Türk aile yapısına zarar verir mi' diye soruyorlar? 'Ne münasebet efendim? Neden versin? Herkesin kendi özel hayatı, Türk aile yapısına zarar falan vermez' diyor. Soruyorlar televizyonda, çok affedersiniz, 'eşcinsel evliliklerle ilgili ne düşünüyorsunuz, eşcinsellerin resmi olarak evlenmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?' Diyor ki 'gayet normal herkesin kendi tercihi ama toplum henüz buna hazır değil' diyor. Bu zihniyetteki insanların cumhurbaşkanı veya cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunu bir düşün. Şunları kulaklarımızla duymasak inanmamız mümkün olmazdı" diye konuştu.

"CHP'nin zihniyeti ne kadar makyaj yapsa da aynıdır"

CHP zihniyetinin 70 senedir değişmediğini anlatan Genel Başkan Erbakan, "Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafet değiştirirse değiştirsin ne kadar maske takarsa taksın ne kadar helalleşiyorum derse desin işte söyledikleri ortada. Yedinci ortak HDP'nin seçim bildirgesinde ne diyor? Okullarda din dersini kaldıracağız diyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı, İnanç İşleri Başkanlığı yapacağız diyor. Düşünebiliyor musun? Şu anda daha bu aziz milletin oyuna ihtiyaçları oldukları noktada bunu söylüyorlarsa, yarın bir gün ellerinde yetki olduğunda, iktidar olduklarında Allah vermesin, neler yapabileceklerini siz düşünün" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Erbakan, beraberindeki heyetle partisinin standını ziyaret etti.

Erbakan daha sonra ise Başakşehir İkitelli'de bulunan Bağcılar-Güngören Sanayi Sitesi yönetimini ziyaret etti. Ziyarette Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Vural Koç, Erbakan'ı kapıda karşıladı. Sanayi sitesi yönetimi ile Erbakan vatandaşların problemlerini dinledi.