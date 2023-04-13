Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'nda yer aldıklarını açıkladı

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, 'Yanlışları hep birlikte düzeltelim' niyetiyle Cumhur İttifakı'nın içerisindeyiz. Biz Milli Görüşçüler olarak, dün yanlış dediklerimize bugün de yanlış diyoruz. Eksikleri tamamlamak için, doğruların hakim olması için bir mutabakat metni ortaya koyduk. Mutabakat metnimizde, ailenin korunmasına ilişkin, sapkınlıkların önüne geçilmesine ve önlenmesine ilişkin adımlar var" dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin milletvekili adayları, Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor. Film bitmedi daha yeni başlıyor demiştik. İşte bugün burada tam 12 yıl sonra Milli Görüşçüler olarak hep birlikte 'Milli Görüş Meclise' diye haykırıyoruz. 'Barajları aştık, geliyoruz' diye haykırıyoruz. 'Yeniden refahın vakti geldi' diye haykırıyoruz. Müjdeler olsun, Yeniden Refah geliyor" dedi.

Ardından isim vermeden Millet İttifakı'nda bulunan 4 partiyi işaret eden Erbakan, "Bakınız bu seçimde kendisini muhafazakar partiler olarak nitelendiren sağ ve muhafazakar olarak nitelendirdiğimiz seçmenden oy almak isteyen 4 tane parti de 7'li masanın içerisinde yer alıyor. Bu 4 parti geçtiğimiz günlerde kendileri seçime girmeyeceklerini, amblemlerinin seçimde olmayacağını ve 4'ü birden CHP listelerinden seçimlere gireceklerini açıkladılar. Bu 4 tane parti bu kararı almadan sadece 1 gün önce basına da yansıyan haberde terör örgütünün elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün kanalına verdiği röportajda 7'li masaya akıl veriyor ve seçimlere ortak liste ile girmeleri gerektiğini ifade ediyor. Bunu söyleyen terör örgütünün elebaşlarından bir tanesi. Bu ortak liste tavsiyesi yapıldıktan bir gün sonra bu 4 parti, CHP listelerinden seçime gireceklerini deklare ediyor. Bütün bunları yapıp ben Milli Görüşü temsil ediyorum diyen bir parti de bunların içerisinde. Böyle bir masanın iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz. PKK'nın, FETÖ'nün en önde gelen isimlerinin her geçen gün destek açıklamaları yaptığı bir masanın, 'Gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni geri getireceğiz' diyen bir zihniyetin, 'LGBT son derece normaldir. Türk aile yapısına zarar vermez' diyen bir zihniyetin, 'Okul öncesi çocuklara Kuran öğretmek çağ dışılıktır' diyen bir zihniyetin iktidara gelmesine vesile olursanız bunun vebalini nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.