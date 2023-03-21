Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler...
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika