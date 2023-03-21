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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler...

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirdiğimiz çok kapsamlı ve detaylı müzakereler sonucunda 14 Mayıs seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisine girmeyeceğiz." - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Refah Partisi 14 Mayıs Politika Haberler

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