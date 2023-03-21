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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış...

Politika Haberleri

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: 'Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz" - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Fatih Erbakan Refah Partisi Politika Haberler

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