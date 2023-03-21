Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış...
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz"
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Seçimlere tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan girme kararı almış bulunuyoruz" - ANKARA
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz?— Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika